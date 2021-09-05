На высоте: сибирские граффитисты расписали абстракциями двухэтажное здание в Томске

С 3 по 5 сентября десять граффитистов из Томска, Северска, Новосибирска и Кемерова в рамках фестиваля «На высоте» создавали абстрактные картины на стенах двухэтажного административного здания по адресу улица Белозерская, 24/1, корпус 2.

Художники были предварительно отобраны командой жюри из тридцати заявок по присланным эскизам. Все они смогли в течение этих трех дней свободно продемонстрировать свои стили и видение искусства. Ограничение было только по цветовой палитре — зеленые и оранжевые оттенки, чтобы рисунки сложились на здании в единую композицию.

«Планировалось, что граффитисты уложатся в три дня. Но не успеваем, так как масштаб работ очень большой. Итог будет только к среде. На зеленом фоне прорисуют деревья, чтобы объединить все в цельную композицию. Потому что пока, хоть фон и яркий, чего-то не хватает. Может быть, где-то добавим листвы», — сообщил журналистке ТВ2 координатор фестиваля «На высоте» Олег Шубин.