На ТВ2 наградили авторов лучших концептов «Города будущего»

В редакции ТВ2 сегодня прошла церемония награждения и фотосессия победителей конкурса «Стройся, город будущего!». Их работы лучше любых слов рассказали, что лучший город для жизни должен быть нескучным — с разноцветными фасадами, зелеными улицами, занимательной геометрией домов и улиц. Мальчикам и девчонкам, а также их родителям вручили заслуженные призы — конструкторы «Лего», альбомы, карандаши, краски и дипломы от группы компаний «Стройся» и ТВ2. Бумажные версии самых разных концептов города будущего будут представлены на выставке, которая откроется 21 августа в торговом центре «Стройся» по адресу проспект Ленина, 174.