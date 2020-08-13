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13 августа,
2020
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Мультимедиа

На ТВ2 наградили авторов лучших концептов «Города будущего»

ТВ2
ТВ2
16 минут назад

В редакции ТВ2 сегодня прошла церемония награждения и фотосессия победителей конкурса «Стройся, город будущего!». Их работы лучше любых слов рассказали, что лучший город для жизни должен быть нескучным — с разноцветными фасадами, зелеными улицами, занимательной геометрией домов и улиц. Мальчикам и девчонкам, а также их родителям вручили заслуженные призы — конструкторы «Лего», альбомы, карандаши, краски и дипломы от группы компаний «Стройся» и ТВ2. Бумажные версии самых разных концептов города будущего будут представлены на выставке, которая откроется 21 августа в торговом центре «Стройся» по адресу проспект Ленина, 174.

На ТВ2 наградили авторов лучших концептов «Города будущего»
На ТВ2 наградили авторов лучших концептов «Города будущего»
На ТВ2 наградили авторов лучших концептов «Города будущего»
На ТВ2 наградили авторов лучших концептов «Города будущего»
На ТВ2 наградили авторов лучших концептов «Города будущего»
На ТВ2 наградили авторов лучших концептов «Города будущего»
На ТВ2 наградили авторов лучших концептов «Города будущего»
На ТВ2 наградили авторов лучших концептов «Города будущего»
На ТВ2 наградили авторов лучших концептов «Города будущего»
На ТВ2 наградили авторов лучших концептов «Города будущего»
На ТВ2 наградили авторов лучших концептов «Города будущего»
На ТВ2 наградили авторов лучших концептов «Города будущего»
На ТВ2 наградили авторов лучших концептов «Города будущего»
На ТВ2 наградили авторов лучших концептов «Города будущего»
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