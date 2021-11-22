Мороженое и торт с ягодами: в Северске отметили 30-летие белого медведя Уда

«Уд поступил к нам из казанского зоопарка еще медвежонком — в трехлетнем возрасте. Сейчас он очень старенький — один из старейших медведей, содержащихся в российских зоопарках», — рассказала ТВ2 заведующая зоологической и ветеринарной частью зоопарка Светлана Мишина.

В дикой природе медведи редко живут дольше 15 лет из-за суровых условий обитания. В зоопарке, где животное находится под постоянным наблюдением ветеринара и не вынуждены нырять в ледяную воду, чтобы добыть пищу, белый медведь может прожить больше 40 лет.

Поскольку белые медведи в зимнее время не впадают в спячку, Уд зимой играет с игрушками, ест и наблюдает за посетителями. Бассейн, в котором медведь любит плавать, на зиму опустошают, но нырять в воду он перестает еще до того, как вода замерзает.

«Он купается, пока ему тепло и комфортно, осенью ему уже холодно. Молодые медведи, может, еще интересуются, прыгают, а он уже не полезет в воду. Раз в неделю мы приносим ему живую рыбу и запускаем ее в воду, чтобы он охотился, чтобы двигательная активность больше была, но когда холодно он не реагирует даже на рыбу», — говорит Светлана Мишина.