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31 января,
2021
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Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Второй митинг в поддержку Алексея Навального в Томске прошел сегодня возле Большого концертного зала.  По словам организаторов, в акции протеста приняли участие несколько сотен человек. Участники акции скандировали лозунги «Путин — вор», «Свободу Алексею Навальному», «Мирный митинг - не преступление», «Россия будет свободной».


Как это было, смотрите в нашей ленте. ​

Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео

Подробнее о том, как проходила акция, читайте здесь.


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