Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео

Второй митинг в поддержку Алексея Навального в Томске прошел сегодня возле Большого концертного зала. По словам организаторов, в акции протеста приняли участие несколько сотен человек. Участники акции скандировали лозунги «Путин — вор», «Свободу Алексею Навальному», «Мирный митинг - не преступление», «Россия будет свободной».





Как это было, смотрите в нашей ленте. ​