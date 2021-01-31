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Митинг за Навального в Томске 31 января. Фото и видео
2 часа назад
Второй митинг в поддержку Алексея Навального в Томске прошел сегодня возле Большого концертного зала. По словам организаторов, в акции протеста приняли участие несколько сотен человек. Участники акции скандировали лозунги «Путин — вор», «Свободу Алексею Навальному», «Мирный митинг - не преступление», «Россия будет свободной».
Как это было, смотрите в нашей ленте.
Подробнее о том, как проходила акция, читайте здесь.
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