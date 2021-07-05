Медведев? Мишустин? Что знают томичи о премьер-министре и что хотели бы у него спросить. Опрос

В Томск едет премьер-министр. Официальных объявлений о визите чиновника столь высокого ранга не было. Но, по информации наших источников, ожидается, что Михаил Мишустин прибудет в Томск 5 июля вечером, проведет несколько рабочих встреч и покинет город на следующий день. Мы решили спросить томичей, что они знают о деятельности председателя правительства, и какой бы вопрос ему задали, будь у них такая возможность.