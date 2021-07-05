Медведев? Мишустин? Что знают томичи о премьер-министре и что хотели бы у него спросить. Опрос
В Томск едет премьер-министр. Официальных объявлений о визите чиновника столь высокого ранга не было. Но, по информации наших источников, ожидается, что Михаил Мишустин прибудет в Томск 5 июля вечером, проведет несколько рабочих встреч и покинет город на следующий день. Мы решили спросить томичей, что они знают о деятельности председателя правительства, и какой бы вопрос ему задали, будь у них такая возможность.
Вот несколько цитат из опроса:
— Я бы спросила его, как вообще премьер представляет жизнь российского пенсионера?
— А что он должен знать об этой жизни?
— Он должен знать, насколько жестко мы выживаем. Хотя с другой стороны, это традиционно считается таким образом жизни российским — выживание...
Почему в нашей богатой стране так много бедных?.. И почему никто с этим ничего не хочет делать?
Почему мы бедно живем? Я врач — 60 лет стажа у меня. Почему я так бедно живу? В советское время я так бедно не жила!.. Мне стыдно, я на полторы ставки продубасила 60 лет. А пенсия у меня 18 (тысяч).
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