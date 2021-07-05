{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Мультимедиа Медведев? Мишустин? Что знают томичи о премьер-министре и что хотели бы у него спросить. Опрос
Мультимедиа

Медведев? Мишустин? Что знают томичи о премьер-министре и что хотели бы у него спросить. Опрос

ТВ2
ТВ2 ТВ2
день назад

В Томск едет премьер-министр. Официальных объявлений о визите чиновника столь высокого ранга не было. Но, по информации наших источников, ожидается, что Михаил Мишустин прибудет в Томск 5 июля вечером, проведет несколько рабочих встреч и покинет город на следующий день. Мы решили спросить томичей, что они знают о деятельности председателя правительства, и какой бы вопрос ему задали, будь у них такая возможность.

Вот несколько цитат из опроса:

— Я бы спросила его, как вообще премьер представляет жизнь российского пенсионера?

 — А что он должен знать об этой жизни?

— Он должен знать, насколько жестко мы выживаем. Хотя с другой стороны, это традиционно считается таким образом жизни российским — выживание...

Почему в нашей богатой стране так много бедных?.. И почему никто с этим ничего не хочет делать?

Почему мы бедно живем? Я врач — 60 лет стажа у меня. Почему я так бедно живу? В советское время я так бедно не жила!.. Мне стыдно, я на полторы ставки продубасила 60 лет. А пенсия у меня 18 (тысяч).

Полную версию опроса смотрите выше или по ссылке.

Ссылки по теме:

Источники ТВ2: Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Томск на следующей неделе

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.