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08 марта,
2020
Мультимедиа

«Маме от таинстнова человяка»: Insta-подборка, посвященная 8 марта

ТВ2
ТВ2
50 минут назад

8 марта подходит к концу, а потому смотрите нашу супер-милую Инстаграм-подборку, посвященную Международному женскому дню. Самодельные открытки, неожиданные подарки и поздравления. Смотрим :)

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06 марта 2020 г., мужская половина коллектива УФК по Томской области, с участием членов Молодежного совета УФК по Томской области, позитивно и креативно поздравили прекрасную половину коллектива с праздником 8 марта с ранеего утра. В течение дня женщины были окружены теплой весенней атмосферой. Приятным сюрпризом был праздничный концерт проведённый в формате путёвки в пионерский лагерь🥁 Концерт был очень насыщенным, ведь в нем было всё: и принятие в пионеры, и пионерские клятвы, и песни , а в конце концерта торжественно женскую половину посвятили в пионеры и раздали всем значки с символикой! В свою очередь мужская половина Молодежного совета УФК по Томской области искренне поздравляет всех девушек и женщин с Международным женским днем и желает много счастья, улыбок и везенья в жизни. Ура! #ms_ufk_tomsk #tomsk #ufktomsk #tomskayaoblast #уфк #уфктомск #казначейство_томск #казна #2020 #томск #казначейство #томск2020 #instatomsk #томскаяобласть #msfk #мсфк #молодежныйсовет #регион70 #россия #8марта💐 #tomskgram #поздравлениес8марта #женскийдень🌷

Публикация от ms_ufk_tomsk (@ms_ufk_tomsk)

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🧸💐😍

Публикация от 🐱KRISTINA🐱 (@kris.nikiforyuk)

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Мои самые любимые цветы 😍😍😍🤗Мои аленькие цветочки ❤️Сказка которая оказалась реальностью!Попросила у родителей...нет им преград...и из 90х раритет достать!Дорогие девушки!Поздравляю вас с этим прекрасным днём ❤️Будьте счастливы ❤️❤️❤️ Пусть ваши мечты сбывались!❤️❤️❤️#8марта#моябечконечность#небрендовыйинствграмм#минисемейка#

Публикация от 𝓛𝓲𝔃𝓪𝓖𝓪𝓲𝓬𝓱𝓴𝓪 (@lizagaichka)

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Димка @dimkiselev сделал мне такой подарок на 8 марта 🙏🏽 Мастер-класс в гончарной мастерской. Эмоции не описать конечно. Оочень круто 👍🏽 Прямо до мурашек. Если кто-то не знает, что подарить в подарок на день рожденья, годовщину, просто сделать подарок своей половинке, то это будет прекрасный выбор. После того, как мы изготовили свое изделие, его можно оставить обработать и забрать по готовности! @potter_saltan

Публикация от МАРУСЯ (@kiseleva_marusya)

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