«Маме от таинстнова человяка»: Insta-подборка, посвященная 8 марта
8 марта подходит к концу, а потому смотрите нашу супер-милую Инстаграм-подборку, посвященную Международному женскому дню. Самодельные открытки, неожиданные подарки и поздравления. Смотрим :)
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💐😍#весна#работа#8марта#Каргасок#Томскаяобласть#цветы#будни#
Публикация от Natalia (@belaia_111)
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06 марта 2020 г., мужская половина коллектива УФК по Томской области, с участием членов Молодежного совета УФК по Томской области, позитивно и креативно поздравили прекрасную половину коллектива с праздником 8 марта с ранеего утра. В течение дня женщины были окружены теплой весенней атмосферой. Приятным сюрпризом был праздничный концерт проведённый в формате путёвки в пионерский лагерь🥁 Концерт был очень насыщенным, ведь в нем было всё: и принятие в пионеры, и пионерские клятвы, и песни , а в конце концерта торжественно женскую половину посвятили в пионеры и раздали всем значки с символикой! В свою очередь мужская половина Молодежного совета УФК по Томской области искренне поздравляет всех девушек и женщин с Международным женским днем и желает много счастья, улыбок и везенья в жизни. Ура! #ms_ufk_tomsk #tomsk #ufktomsk #tomskayaoblast #уфк #уфктомск #казначейство_томск #казна #2020 #томск #казначейство #томск2020 #instatomsk #томскаяобласть #msfk #мсфк #молодежныйсовет #регион70 #россия #8марта💐 #tomskgram #поздравлениес8марта #женскийдень🌷
Публикация от ms_ufk_tomsk (@ms_ufk_tomsk)
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Публикация от 🐱KRISTINA🐱 (@kris.nikiforyuk)
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Сегодня был великолепный день, очень насыщенный и экстримальный☺😇с 8 марта всех🌷
Публикация от 👑Иришка (@irishka_muntina)
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Всех девочек я поздравляю с восьмым марта!😘
Публикация от Марта (@martamarkova2008)
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С праздником, девочки❤️всем любви🌷
Публикация от K S E N I Y A.М (@kseniyaamr)
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Мои самые любимые цветы 😍😍😍🤗Мои аленькие цветочки ❤️Сказка которая оказалась реальностью!Попросила у родителей...нет им преград...и из 90х раритет достать!Дорогие девушки!Поздравляю вас с этим прекрасным днём ❤️Будьте счастливы ❤️❤️❤️ Пусть ваши мечты сбывались!❤️❤️❤️#8марта#моябечконечность#небрендовыйинствграмм#минисемейка#
Публикация от 𝓛𝓲𝔃𝓪𝓖𝓪𝓲𝓬𝓱𝓴𝓪 (@lizagaichka)
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Самые милые поздравления - от любимых пупсиков 🐣🐣 #детицветыжизни #8марта
Публикация от Яна Ершова (@argenta_avis)
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Публикация от Kseniya Asavlyuk (@ksuksu_kiki)
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Всех с праздником, девочки!!)🌷🌷🌷 Не то, чтобы это был единственный день в году, когда мы делали, что хотели😜 Но подарки - всегда приятно) 😘 и спасибо за это мужчинам моим✊ кстати, если кто не понял, третья в карусели - это мой портрэт 🙈 Пора, видимо, на диету после праздников 😂😂😂 #8марта
Публикация от Татьяна Бемлер (@tatianabemler)
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Димка @dimkiselev сделал мне такой подарок на 8 марта 🙏🏽 Мастер-класс в гончарной мастерской. Эмоции не описать конечно. Оочень круто 👍🏽 Прямо до мурашек. Если кто-то не знает, что подарить в подарок на день рожденья, годовщину, просто сделать подарок своей половинке, то это будет прекрасный выбор. После того, как мы изготовили свое изделие, его можно оставить обработать и забрать по готовности! @potter_saltan
Публикация от МАРУСЯ (@kiseleva_marusya)
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