Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Мультимедиа
  3. «Любите друг друга. Любовь правит миром!»: тот самый дворник из Томска снова поздравил всех в День св. Валентина
Мультимедиа

«Любите друг друга. Любовь правит миром!»: тот самый дворник из Томска снова поздравил всех в День св. Валентина

ТВ2 ТВ2

Год назад журналисты ТВ2 вышли на улицы Томска с опросом ко дню Святого Валентина. Мы спрашивали томичей, верят ли они в любовь, нуждается ли любовь в материальном подтверждении, празднуют ли они день св. Валентина и что делают в этот день. 

Абсолютной звездой опроса стал дворник Виталий, который подкрепил мысль о нематериальной природе любви цитатой из песни «The Beatles».

Фрагмент опроса с Виталием стал вирусным и попал в федеральную повестку. Всех интересовало, что же это за дворник, который цитирует битлов, а на досуге читает «Путь дзен» Алана Уотса. Мы разыскали Виталия, чтобы взять у него интервью. Путь самого Виталия оказался довольно тернист. На тот момент он жил в реабилитационном центре и боролся с алкогольной зависимостью. Мы даже опасались, что обрушившаяся на неподготовленного человека слава, может помешать этой борьбе. Но у внезапной известности была и светлая сторона: сын Виталия, который потерял контакты с отцом десятки лет назад, нашёл его, благодаря нашему ролику.

Сегодня Виталий Никифоров по-прежнему работает дворником в одном из Томских ТСЖ. Он встретил нас на рабочем месте, рассказал, что год был непростым, но в целом хорошим. Рассказал, что живет сейчас в квартирке, рядом с работой. Спросили мы и что сейчас читает Виталий, оказалось, это Василий Гроссман «Жизнь и судьба». Поделился, что избегать заражения коронавирусом ему помогает укрепление иммунитета с помощью закаливания и здорового питания. И конечно же ещё раз поздравил всех с днем св. Валентина.
Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.