«Любите друг друга. Любовь правит миром!»: тот самый дворник из Томска снова поздравил всех в День св. Валентина

Год назад журналисты ТВ2 вышли на улицы Томска с опросом ко дню Святого Валентина. Мы спрашивали томичей, верят ли они в любовь, нуждается ли любовь в материальном подтверждении, празднуют ли они день св. Валентина и что делают в этот день.

Абсолютной звездой опроса стал дворник Виталий, который подкрепил мысль о нематериальной природе любви цитатой из песни «The Beatles».