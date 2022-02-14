«Любите друг друга. Любовь правит миром!»: тот самый дворник из Томска снова поздравил всех в День св. Валентина

Год назад журналисты ТВ2 вышли на улицы Томска с опросом ко дню Святого Валентина. Мы спрашивали томичей, верят ли они в любовь, нуждается ли любовь в материальном подтверждении, празднуют ли они день св. Валентина и что делают в этот день.
Абсолютной звездой опроса стал дворник Виталий, который подкрепил мысль о нематериальной природе любви цитатой из песни «The Beatles».
Фрагмент опроса с Виталием стал вирусным и попал в федеральную повестку. Всех интересовало, что же это за дворник, который цитирует битлов, а на досуге читает «Путь дзен» Алана Уотса. Мы разыскали Виталия, чтобы взять у него интервью. Путь самого Виталия оказался довольно тернист. На тот момент он жил в реабилитационном центре и боролся с алкогольной зависимостью. Мы даже опасались, что обрушившаяся на неподготовленного человека слава, может помешать этой борьбе. Но у внезапной известности была и светлая сторона: сын Виталия, который потерял контакты с отцом десятки лет назад, нашёл его, благодаря нашему ролику.
Сегодня Виталий Никифоров по-прежнему работает дворником в одном из Томских ТСЖ. Он встретил нас на рабочем месте, рассказал, что год был непростым, но в целом хорошим. Рассказал, что живет сейчас в квартирке, рядом с работой. Спросили мы и что сейчас читает Виталий, оказалось, это Василий Гроссман «Жизнь и судьба». Поделился, что избегать заражения коронавирусом ему помогает укрепление иммунитета с помощью закаливания и здорового питания. И конечно же ещё раз поздравил всех с днем св. Валентина.