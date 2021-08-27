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Прогулка по парку Сибирского ботанического сада

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Впереди - последние летние выходные. Наслаждайтесь солнцем и родным городом в цвету. Наши корреспонденты сегодня прогулялись по парку Сибирского ботанического сада. Там можно встретить несколько тысяч видов растений: уникальные, занесенные в Красную книгу Томской области и широко распространенные в Сибири.

Если вы далеки от ботаники, можете просто полюбоваться обилием цветущих клумб и насладиться ароматом флоксов, петуний и роз. Тот, кто интересуется миром растений, может прогуляться по экологической тропе "В Заповедном парке". На ней два маршрута - 300 и 500 метров. И не важно, какое направление для прогулки вы выберете. Любой уголок парка - шикарная фотозона.

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