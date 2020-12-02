Ледяная карусель появилась на Ушайке

Пока на Новособорной полным ходом идет строительство ледового городка, природа тоже не осталась в стороне и решила поучаствовать в городском конкурсе ледяных фигур. Жители исторического района Уржатка снова могут наблюдать круглую льдину на Ушайке возле Аптекарского моста.

Плавно вращающийся по часовой стрелке диск образовался в течение приблизительно двух недель. Сначала это была бесформенная льдина, но затем, вращаясь и наращивая массу, она отточила практически идеально круглую форму. Утки с удовольствием гуляют по льдине и плавают по периметру.

Желающие разобраться в физике этого явления могут познакомиться с исследованием бельгийских ученых , проведенным в 2016 году. Последний раз СМИ сообщали о круглой льдине зимой 2019 года, когда на реке Презампскот в американском штате Мэн образовался диск-гигант.

Два года назад томичи тоже наблюдали круглую льдину у Аптекарского моста. Однако мировая пресса обошла стороной это явление, хотя наша льдина ничем не хуже американской.



Летом в запруде у Аптекарского моста можно видеть водоворот, в который закручиваются ветки и мусор, поэтому можно предположить, что, при соблюдении определенных погодных условий, круглая льдина появляется на этом месте много лет или даже веков.