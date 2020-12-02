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02 декабря,
2020
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Ледяная карусель появилась на Ушайке

Аля Соколова
Аля Соколова
50 минут назад

Пока на Новособорной полным ходом идет строительство ледового городка, природа тоже не осталась в стороне и решила поучаствовать в городском конкурсе ледяных фигур. Жители исторического района Уржатка снова могут наблюдать круглую льдину на Ушайке возле Аптекарского моста. 

Плавно вращающийся по часовой стрелке диск образовался в течение приблизительно двух недель. Сначала это была бесформенная льдина, но затем, вращаясь и наращивая массу, она отточила практически идеально круглую форму. Утки с удовольствием гуляют по льдине и плавают по периметру.

Ледяная карусель появилась на Ушайке
Фото: Аля Соколова

Желающие разобраться в физике этого явления могут познакомиться с исследованием бельгийских ученых, проведенным в 2016 году. Последний раз СМИ сообщали о круглой льдине зимой 2019 года, когда на реке Презампскот в американском штате Мэн образовался диск-гигант. 

Два года назад томичи тоже наблюдали круглую льдину у Аптекарского моста. Однако мировая пресса обошла стороной это явление, хотя наша льдина ничем не хуже американской.


Летом в запруде у Аптекарского моста можно видеть водоворот, в который закручиваются ветки и мусор, поэтому можно предположить, что, при соблюдении определенных погодных условий, круглая льдина появляется на этом месте много лет или даже веков. 

Ледяная карусель появилась на Ушайке
Ледяная карусель появилась на Ушайке
Ледяная карусель появилась на Ушайке

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