Лебеди на алтайской реке Бия

Каждую зиму в Алтайском крае зимует около тысячи лебедей-кликунов. Около 400 из них проводят морозные месяцы на озере Светлом, где для птиц создали специальный заказник. Остальные лебеди разлетаются по незамерзающим водоемам края.
Одно из таких мест зимовки — незамерзающая полынья на реке Бия прямо в черте города Бийска. Этой зимой полынья замерзла из-за сильных холодов, и бийским лебедям пришлось перебраться на озеро Светлое. Но весной река оттаяла, и птицы вернулись на привычные места, чтобы найти себе пару и подготовиться к долгому перелету на север.
Лебеди-кликуны — крупные птицы весом 10 килограмм и размахом крыльев до 3 метров. Кликуны гнездятся на северных границах лесов Евразии от Скандинавии и Шотландии до Чукотки и Сахалина, рассказывают на сайте парка Роев ручей. На юге встречаются до Ладожского озера, Монголии, севера Японии, северной части Каспийского моря. Зимовать летят на север Средиземного моря, на Каспий, а также в Среднюю, Южную и Юго-Восточную Азию. Лишь некоторые птицы остаются зимовать на местах гнездовья. Обычно не улетают на зимовку кликуны из Скандинавии, на Белом и Балтийском морях. Также остаются зимовать лебеди, живущие на незамерзающих или на не полностью замерзающих водоемах Евразии. Название лебеди-кликуны получили благодаря громким звукам, которые они издают в полете. Удар крыла кликуна настолько силен, что может сломать руку ребенку или убить лису.
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