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14 апреля,
2021
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Лебеди на алтайской реке Бия

Роман Чертовских
Роман Чертовских
4 часа назад

Каждую зиму в Алтайском крае зимует около тысячи лебедей-кликунов. Около 400 из них проводят морозные месяцы на озере Светлом, где для птиц создали специальный заказник. Остальные лебеди разлетаются по незамерзающим водоемам края.


Одно из таких мест зимовки — незамерзающая полынья на реке Бия прямо в черте города Бийска. Этой зимой полынья замерзла из-за сильных холодов, и бийским лебедям пришлось перебраться на озеро Светлое. Но весной река оттаяла, и птицы вернулись на привычные места, чтобы найти себе пару и подготовиться к долгому перелету на север. 

Лебеди на алтайской реке Бия
Лебеди на алтайской реке Бия
Лебеди на алтайской реке Бия
Лебеди на алтайской реке Бия
Лебеди на алтайской реке Бия
Лебеди на алтайской реке Бия
Лебеди на алтайской реке Бия
Лебеди на алтайской реке Бия
Лебеди на алтайской реке Бия
Лебеди на алтайской реке Бия

Лебеди-кликуны — крупные птицы весом 10 килограмм и размахом крыльев до 3 метров. Кликуны гнездятся на северных границах лесов Евразии от Скандинавии и Шотландии до Чукотки и Сахалина, рассказывают на сайте парка Роев ручей. На юге встречаются до Ладожского озера, Монголии, севера Японии, северной части Каспийского моря. Зимовать летят на север Средиземного моря, на Каспий, а также в Среднюю, Южную и Юго-Восточную Азию. Лишь некоторые птицы остаются зимовать на местах гнездовья. Обычно не улетают на зимовку кликуны из Скандинавии, на Белом и Балтийском морях. Также остаются зимовать лебеди, живущие на незамерзающих или на не полностью замерзающих водоемах Евразии. Название лебеди-кликуны получили благодаря громким звукам, которые они издают в полете. Удар крыла кликуна настолько силен, что может сломать руку ребенку или убить лису.

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