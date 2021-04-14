Лебеди на алтайской реке Бия

Каждую зиму в Алтайском крае зимует около тысячи лебедей-кликунов. Около 400 из них проводят морозные месяцы на озере Светлом, где для птиц создали специальный заказник. Остальные лебеди разлетаются по незамерзающим водоемам края.





Одно из таких мест зимовки — незамерзающая полынья на реке Бия прямо в черте города Бийска. Этой зимой полынья замерзла из-за сильных холодов, и бийским лебедям пришлось перебраться на озеро Светлое. Но весной река оттаяла, и птицы вернулись на привычные места, чтобы найти себе пару и подготовиться к долгому перелету на север.