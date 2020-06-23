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23 июня,
2020
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Куда поехать за жимолостью

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В этом году, отмечают садоводы, жимолость начали собирать раньше. Обычно ягода поспевала к концу июня.


Жимолость богата витаминами В1, В2, В9, Р, А и С, по количеству которого она не уступает лимону. В ягодах также содержится множество микроэлементов, минералов и биологических соединений. В общем, сплошная польза. Так что если вы еще не успели полакомиться первой сибирской ягодой — самое время.


Если у вас нет дачи, можно поехать за жимолостью в Бакчарский ягодный питомник. Там можно купить готовую ягоду или пособирать ее в саду в свое удовольствие. Предварительно нужно договориться о времени по телефону: 8 (382) 492-24-22.


Фотограф и видеограф Павел Носов уже собрал урожай жимолости и заодно сделал несколько фотографий

Куда поехать за жимолостью
Куда поехать за жимолостью
Куда поехать за жимолостью
Куда поехать за жимолостью
Куда поехать за жимолостью
Куда поехать за жимолостью

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