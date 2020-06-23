Куда поехать за жимолостью

В этом году, отмечают садоводы, жимолость начали собирать раньше. Обычно ягода поспевала к концу июня.





Жимолость богата витаминами В1, В2, В9, Р, А и С, по количеству которого она не уступает лимону. В ягодах также содержится множество микроэлементов, минералов и биологических соединений. В общем, сплошная польза. Так что если вы еще не успели полакомиться первой сибирской ягодой — самое время.





Если у вас нет дачи, можно поехать за жимолостью в Бакчарский ягодный питомник. Там можно купить готовую ягоду или пособирать ее в саду в свое удовольствие. Предварительно нужно договориться о времени по телефону: 8 (382) 492-24-22.





Фотограф и видеограф Павел Носов уже собрал урожай жимолости и заодно сделал несколько фотографий