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24 июля,
2020
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Мультимедиа

«Кучи мусора в человеческий рост»

ТВ2
ТВ2
19 минут назад

Томичи жалуются на свалки мусора на кладбище, которое относится к Богашевскому сельскому поселению.

«Кучи мусора в человеческий рост»
Фото: Алена Сидихина

Горы мусора Алена Сидихина с мужем обнаружила в прошлом году. В администрации Богашевского сельского поселения пообещали убрать мусор до Пасхи. Было это в 2019 году. Однако мусор остался.


Девушка говорит, что кучи огромные, «в человеческий рост». На территории кладбища их около 20, некоторые из них видны с даже с дороги. 

«Кучи мусора в человеческий рост»
«Кучи мусора в человеческий рост»
«Кучи мусора в человеческий рост»
«Кучи мусора в человеческий рост»
«Кучи мусора в человеческий рост»
«Кучи мусора в человеческий рост»

По словам регионального оператора «САХа», договор на вывоз мусора был подписан только в июле 2020 года. Теперь регоператор ждет заявку от администрации Богашевского поселения на вывоз мусора.

«Кучи мусора в человеческий рост»
Фото: Алена Сидихина
«Кучи мусора в человеческий рост»
Фото: Алена Сидихина
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