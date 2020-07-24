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«Кучи мусора в человеческий рост»
19 минут назад
Томичи жалуются на свалки мусора на кладбище, которое относится к Богашевскому сельскому поселению.
Горы мусора Алена Сидихина с мужем обнаружила в прошлом году. В администрации Богашевского сельского поселения пообещали убрать мусор до Пасхи. Было это в 2019 году. Однако мусор остался.
Девушка говорит, что кучи огромные, «в человеческий рост». На территории кладбища их около 20, некоторые из них видны с даже с дороги.
По словам регионального оператора «САХа», договор на вывоз мусора был подписан только в июле 2020 года. Теперь регоператор ждет заявку от администрации Богашевского поселения на вывоз мусора.
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