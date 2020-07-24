«Кучи мусора в человеческий рост»

Горы мусора Алена Сидихина с мужем обнаружила в прошлом году. В администрации Богашевского сельского поселения пообещали убрать мусор до Пасхи. Было это в 2019 году. Однако мусор остался.





Девушка говорит, что кучи огромные, «в человеческий рост». На территории кладбища их около 20, некоторые из них видны с даже с дороги.