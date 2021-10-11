Кто такие сибиряки? Опрос на улицах Томска перед Всероссийской переписью населения

— Люди живущие в Сибири, лет пять хотя бы.

— А если алжирец пять лет прожил в Сибири, он тоже сибиряк?

— Ну да, особенно если в хорошую зиму попал и все прочувствовал.

— Сибиряк – это человек, проживающий на территории Сибири. Хоть пять минут, хоть три года, хоть десять лет. Если ты в душе сибирячка, значит ты везде сибирячка.

— Сибиряки – это люди стойкие, выдержанные, с ними можно пойти и в огонь, и в воду. Они везде помогут, очень гостеприимные.

— Я думаю, что практически все студенты, которые у нас тут учатся, к пятому курсу становятся настоящими сибиряками. Сибиряки более уравновешенные, спокойные, снисходительны к природе.

— Сибиряки — это те, у кого бабушки, дедушки живут здесь.

— Сибиряки — люди, которые живут в Сибири. Закаленные, привыкшие к морозу. А еще это те, которые гордятся тем, что они сибиряки. Сама я приехала из Казахстана. И стану сибирячкой, наверное, через год. Когда проведу здесь зиму.

— Чтобы стать сибиряком, нужно любить Сибирь, то место, где ты живешь. Любить природу, не засорять ее.

— Вот, вы, например, приехали из Киргизии. Вы можете стать сибряком?

— Я считаю, что нет. У них другое внутреннее устройство и тип мировоззрения не сибирский.

— В Западной Сибири было несколько волн переселенцев. Первый поток — это коренное население плюс русские, жившие до конца 19 века, до начала столыпинской реформы. Второй поток – это те, кто переехал в годы столыпинской реформы и включая первые пятилетки. Следующий поток — это те, кто переселился после войны. К «нормальным» сибирякам можно отнести всех, кто имеет корни до семидесятых годов прошлого века. Потому что переселенцы семидесятых – они уже были в значительной степени разбавлены «шабашниками», которые ехали за длинным рублем. А они по психотипу отличаются.

— А вы бы могли при переписи населения вписать себя как сибирячка в графе национальность?

— В скобочках, может быть.

— Сибиряк – это национальность?

— Нет, национальностью это, конечно, не считается.