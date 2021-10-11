Кто такие сибиряки? Опрос на улицах Томска перед Всероссийской переписью населения

— Сибиряк – это человек, проживающий на территории Сибири. Хоть пять минут, хоть три года, хоть десять лет. Если ты в душе сибирячка, значит ты везде сибирячка.
— Сибиряки – это люди стойкие, выдержанные, с ними можно пойти и в огонь, и в воду. Они везде помогут, очень гостеприимные.
— Я думаю, что практически все студенты, которые у нас тут учатся, к пятому курсу становятся настоящими сибиряками. Сибиряки более уравновешенные, спокойные, снисходительны к природе.
— Сибиряки — это те, у кого бабушки, дедушки живут здесь.
— Сибиряки — люди, которые живут в Сибири. Закаленные, привыкшие к морозу. А еще это те, которые гордятся тем, что они сибиряки. Сама я приехала из Казахстана. И стану сибирячкой, наверное, через год. Когда проведу здесь зиму.
— Чтобы стать сибиряком, нужно любить Сибирь, то место, где ты живешь. Любить природу, не засорять ее.
— В Западной Сибири было несколько волн переселенцев. Первый поток — это коренное население плюс русские, жившие до конца 19 века, до начала столыпинской реформы. Второй поток – это те, кто переехал в годы столыпинской реформы и включая первые пятилетки. Следующий поток — это те, кто переселился после войны. К «нормальным» сибирякам можно отнести всех, кто имеет корни до семидесятых годов прошлого века. Потому что переселенцы семидесятых – они уже были в значительной степени разбавлены «шабашниками», которые ехали за длинным рублем. А они по психотипу отличаются.