Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Мультимедиа
  3. Кто такие сибиряки? Опрос на улицах Томска перед Всероссийской переписью населения
Мультимедиа

Кто такие сибиряки? Опрос на улицах Томска перед Всероссийской переписью населения

ТВ2 Эмилия Бизайне
— Люди живущие в Сибири, лет пять хотя бы.
— А если алжирец пять лет прожил в Сибири, он тоже сибиряк?
— Ну да, особенно если в хорошую зиму попал и все прочувствовал.

 

— Сибиряк – это человек, проживающий на территории Сибири. Хоть пять минут, хоть три года, хоть десять лет. Если ты в душе сибирячка, значит ты везде сибирячка.

— Сибиряки – это люди стойкие, выдержанные, с ними можно пойти и в огонь, и в воду. Они везде помогут, очень гостеприимные.

— Я думаю, что практически все студенты, которые у нас тут учатся, к пятому курсу становятся настоящими сибиряками. Сибиряки более уравновешенные, спокойные, снисходительны к природе.

— Сибиряки — это те, у кого бабушки, дедушки живут здесь.

— Сибиряки — люди, которые живут в Сибири. Закаленные, привыкшие к морозу. А еще это те, которые гордятся тем, что они сибиряки. Сама я приехала из Казахстана. И стану сибирячкой, наверное, через год. Когда проведу здесь зиму.

— Чтобы стать сибиряком, нужно любить Сибирь, то место, где ты живешь. Любить природу, не засорять ее.

— Вот, вы, например, приехали из Киргизии. Вы можете стать сибряком?
— Я считаю, что нет. У них другое внутреннее устройство и тип мировоззрения не сибирский.
 

— В Западной Сибири было несколько волн переселенцев. Первый поток — это коренное население плюс русские, жившие до конца 19 века, до начала столыпинской реформы. Второй поток – это те, кто переехал в годы столыпинской реформы и включая первые пятилетки. Следующий поток — это те, кто переселился после войны. К «нормальным» сибирякам можно отнести всех, кто имеет корни до семидесятых годов прошлого века. Потому что переселенцы семидесятых – они уже были в значительной степени разбавлены «шабашниками», которые ехали за длинным рублем. А они по психотипу отличаются.

— А вы бы могли при переписи населения вписать себя как сибирячка в графе национальность?
— В скобочках, может быть.
 
— Сибиряк – это национальность?
— Нет, национальностью это, конечно, не считается.
Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.