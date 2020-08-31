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Крупный град выпал в Колпашеве в последний день лета. Фото
1 час назад
В Колпашеве 31 августа выпал крупный град. В регионе объявлено оперативное предупреждение: спасатели предупреждают, что 1 сентября в области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град. Скорость ветра может достигать 19-24 м/с.
В целом, по данным синоптиков в начале сентября в Томской области ожидается теплая и дождливая погода. Заморозки возможны ночью со второй декады месяца.
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