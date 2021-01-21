Добрые новости
21 января,
2021
39
фото
Мультимедиа

Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Все началось с того, что директор регионального Центра государственного мониторинга состояния недр Виктор Льготин решил подарить ТВ2 календарь с собственными фотографиями. Большой любитель путешествий и отличный фотограф Виктор Льготин каждый год издает календари с лучшими фотографиями из последних поездок. Мы попросили кандидата геолого-минералогических наук поделиться своими снимками с томичами. Серия фотографий, которую мы публикуем сегодня, сделана по время путешествия по Кругобайкальской железной дороге.


Напомним, что в настоящий момент под КБЖД подразумевается тупиковый с 1956 года участок Байкал — Слюдянка. До 1949 года по всей КБЖД проходил основной ход Транссибирской магистрали. Часть этого пути от Иркутска до станции Слюдянка II была переведена на новопостроенный — дублирующий — участок дороги от Иркутска до Слюдянки напрямую через Олхинское плато. Участок Слюдянка II — Мысовая является частью Транссибирской магистрали по настоящее время.

Тоннели, поезда и рельсы. Станция Ангасолка

Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина

Итальянская подпорная стенка

Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина

Люди и мосты. Станция Половинная

Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин

Станция Байкал — осколки Советской империи

Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин

Такой разный Байкал

Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.