Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина

Все началось с того, что директор регионального Центра государственного мониторинга состояния недр Виктор Льготин решил подарить ТВ2 календарь с собственными фотографиями. Большой любитель путешествий и отличный фотограф Виктор Льготин каждый год издает календари с лучшими фотографиями из последних поездок. Мы попросили кандидата геолого-минералогических наук поделиться своими снимками с томичами. Серия фотографий, которую мы публикуем сегодня, сделана по время путешествия по Кругобайкальской железной дороге.





Напомним, что в настоящий момент под КБЖД подразумевается тупиковый с 1956 года участок Байкал — Слюдянка. До 1949 года по всей КБЖД проходил основной ход Транссибирской магистрали. Часть этого пути от Иркутска до станции Слюдянка II была переведена на новопостроенный — дублирующий — участок дороги от Иркутска до Слюдянки напрямую через Олхинское плато. Участок Слюдянка II — Мысовая является частью Транссибирской магистрали по настоящее время.