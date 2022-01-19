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Крещенские купания на Боярском. Фотографии и видео

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Вчера и сегодня Православная церковь празднует Крещенский сочельник и Крещение Господне. В Томске в этом году «по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки» отменили крестный ход и традиционные крещенские купания на Белом озере. Однако несмотря на это томичи собрались на Боярском озере и все-таки смогли соблюсти традицию. Показываем, как это было.

«Мы не переживаем о том, что купания в этом году запрещены, так как наша прорубь — действует круглосуточно. Сегодня мы просто обеспечиваем здесь порядок, а все желающие — приходят купаться. То есть крещенские купания мы не проводим. Мы уведомили все структуры — МЧС, полицию, администрацию города — объяснили ситуацию, попросили помочь с охраной и безопасностью томичей, которые сегодня здесь», — рассказывает заместитель председателя Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Томской области «Томские моржи» Евгений Диденко.

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