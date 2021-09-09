Компания Аркадия Майофиса YOFFI представит свой открыточный проект в Иерусалиме

А сейчас он придумал новый проект, который объединяет людей и настраивает на общение. Сначала это были открытки, в которых разные художники изображали Израиль таким, каким они его видят. Открытки были душевным дополнением к сувенирам. Дальше — больше... Зачем Аркадий Майофис перезнакомился со всеми художниками Израиля, а затем затеял открыточный проект, и как этот проект связан с ТВ2 он сам замечательно написал . Далее приводим его текст полностью и часть работ художников, которые будут представлены на выставке в Иерусалиме.

20 октября в галерее SKIZZA в Иерусалиме компания Аркадия Майофиса YOFFI и THE JERUSALEM POST представят работы 36 израильских художников-репатриантов, которые приняли участие в открыточном проекте. Томичам Аркадий Майофис хорошо известен, как создатель телекомпании ТВ2. Когда власти отобрали у независимого телевидения эфир, Аркадий переехал в Израиль и открыл там бизнес по производству гастрономических сувениров.

Большую часть своей жизни я занимался провинциальными медиа. Сначала эту свою «провинциальность» мы воспринимали как «недоделанность». Вот есть нормальное телевидение, всякие ОРТ или что там ещё в начале 90-х было. А есть мы. И всё у нас, как у бедных родственников - свет, звук, камеры. Да и мы сами, чего уж там.

Понадобились годы, чтобы понять, что провинциальность - не недостаток, не ущербность, но одна из важнейших характеристик такого телевидения. Делать «столичное» телевидение в провинции так же смешно и непрофессионально, как делать провинциальное телевидение в столицах. Что, впрочем, сплошь и рядом происходит.

Одна из главных черт провинциального телевидения (да и любого медиа) в том, что оно вовсе и не медиа в чистом виде. Оно неотъемлемая часть всей местной провинциальной жизни. Как театр. Или симфонический оркестр. Или зоопарк. С той разницей, что оно ещё и, как один учил, коллективный организатор. Вокруг такого медиа всегда должна кипеть жизнь. И чем сильнее она кипит, чем разнообразнее этот «суп», чем больше самых разных людей в этом задействовано, тем это медиа лучше. Такова особенность ведения медиабизнеса в провинции.

Если говорить о "Томской Медиа Группе", к которой я имел честь принадлежать, то мы были, например, организаторами самого большого в мире турнира по зимнему футболу. Проходил турнир каждый год, и в нем участвовали тысячи томичей самых разных сословий: команды факультетов и команды профессоров, команды заводов и команды бизнесменов, команды девушек и команды пенсионеров, и даже команды зэков, последних привозили в автозаках и всю игру специально охраняли. Игры проходили даже в 30-градусный мороз. Или наш ежегодный конкурс дворовой песни. Я уж не говорю о проекте «Бессмертный полк», зародившемся в недрах нашей телекомпании. Впервые «полк» прошел по улицам Томска в 2012, кажется, году.

Все эти акции имели одну общую черту - они людей объединяли. В них с одинаковым удовольствием принимали участие коммунисты и богатые, демократы и бедные, женщины и таджики, русские и мужчины, умные и так себе.

Мне очень нравилось быть частью всего этого.

К чему я это рассказываю?

К тому, что Израиль - тоже принципиально провинциальная страна. И никакие успехи в медицине или хайтеке никого не должны вводить в заблуждение. Израиль создан провинциалами, и до сих пор живут в нем провинциалы, даже если они из Черновцов или Томска (шутка).