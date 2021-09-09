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Компания Аркадия Майофиса YOFFI представит свой открыточный проект в Иерусалиме

ТВ2 ТВ2

20 октября в галерее SKIZZA в Иерусалиме компания Аркадия Майофиса YOFFI и THE JERUSALEM POST представят работы 36 израильских художников-репатриантов, которые приняли участие в открыточном проекте. Томичам Аркадий Майофис хорошо известен, как создатель телекомпании ТВ2. Когда власти отобрали у независимого телевидения эфир, Аркадий переехал в Израиль и открыл там бизнес по производству гастрономических сувениров. 

А сейчас он придумал новый проект, который объединяет людей и настраивает на общение. Сначала это были открытки, в которых разные художники изображали Израиль таким, каким они его видят. Открытки были душевным дополнением к сувенирам. Дальше — больше... Зачем Аркадий Майофис перезнакомился со всеми художниками Израиля, а затем затеял открыточный проект, и как этот проект связан с ТВ2 он сам замечательно написал.  Далее приводим его текст полностью и часть работ художников, которые будут представлены на выставке в Иерусалиме.

Большую часть своей жизни я занимался провинциальными медиа. Сначала эту свою «провинциальность» мы воспринимали как «недоделанность». Вот есть нормальное телевидение, всякие ОРТ или что там ещё в начале 90-х было. А есть мы. И всё у нас, как у бедных родственников - свет, звук, камеры. Да и мы сами, чего уж там.
 
Понадобились годы, чтобы понять, что провинциальность - не недостаток, не ущербность, но одна из важнейших характеристик такого телевидения. Делать «столичное» телевидение в провинции так же смешно и непрофессионально, как делать провинциальное телевидение в столицах. Что, впрочем, сплошь и рядом происходит.
 
Одна из главных черт провинциального телевидения (да и любого медиа) в том, что оно вовсе и не медиа в чистом виде. Оно неотъемлемая часть всей местной провинциальной жизни. Как театр. Или симфонический оркестр. Или зоопарк. С той разницей, что оно ещё и, как один учил, коллективный организатор. Вокруг такого медиа всегда должна кипеть жизнь. И чем сильнее она кипит, чем разнообразнее этот «суп», чем больше самых разных людей в этом задействовано, тем это медиа лучше. Такова особенность ведения медиабизнеса в провинции.
 
Если говорить о "Томской Медиа Группе", к которой я имел честь принадлежать, то мы были, например, организаторами самого большого в мире турнира по зимнему футболу. Проходил турнир каждый год, и в нем участвовали тысячи томичей самых разных сословий: команды факультетов и команды профессоров, команды заводов и команды бизнесменов, команды девушек и команды пенсионеров, и даже команды зэков, последних привозили в автозаках и всю игру специально охраняли. Игры проходили даже в 30-градусный мороз. Или наш ежегодный конкурс дворовой песни. Я уж не говорю о проекте «Бессмертный полк», зародившемся в недрах нашей телекомпании. Впервые «полк» прошел по улицам Томска в 2012, кажется, году.
 
Все эти акции имели одну общую черту - они людей объединяли. В них с одинаковым удовольствием принимали участие коммунисты и богатые, демократы и бедные, женщины и таджики, русские и мужчины, умные и так себе.
 
Мне очень нравилось быть частью всего этого.
К чему я это рассказываю?
 
К тому, что Израиль - тоже принципиально провинциальная страна. И никакие успехи в медицине или хайтеке никого не должны вводить в заблуждение. Израиль создан провинциалами, и до сих пор живут в нем провинциалы, даже если они из Черновцов или Томска (шутка).
Израильские богачи, израильские селебрити, израильские политики - глубокие провинциалы по сравнению со своими "баальшими" коллегами. Это проявляется во всем - в том, как они выглядят, как одеваются, как общаются с людьми, как воспитывают своих детей. И я не вижу в этом ни одного недостатка. Если только они не начинают из себя изображать «столичных» штучек. И пока это не сказывается на уровне профессионализма (здесь все очень по разному, но я сейчас не об этом). Возможно, именно из-за этой провинциальности мне и хорошо здесь. И, возможно, именно из-за неё кому-то плохо.
 
У меня самого за что бы и где бы я не брался, видимо, всегда уже будет получаться ТВ-2.
 
Провинция-с. 
Мне по душе, когда расстояние между людьми сокращается, когда эмоции тёплые и человеческие. И, конечно, мне очень важно, чтобы вокруг было много-много талантливых людей и бурлила жизнь.
 
Не имея под рукой телеканала, пришлось придумывать что-то другое. Так вот и появился очень, по сути, провинциальный открыточный проект. Мы решили попробовать вернуть традицию писать рукой письма, отправлять открытки, выражать свои эмоции. Еще мы объединили самых разных художников с самыми разными интонациями. В этом проекте нет деления на левых и правых, ашкеназов и сефардов, ватиков и олимов. Что в Томске в наш зимний футбол играли все, что в Израиле мы хотим видеть всех на нашей выставке в октябре.
Выставка эта про Израиль и про наш с вами взгляд на него. И про всех нас, в конечном итоге. На выставке будут представлены открытки 36-ти авторов.
Я ещё буду сообщать вам о ней много раз. Напомню, что проводим ее мы, ТВ-2, извините, компания YOFFI и THE JERUSALEM POST вместе с галереей SKIZZA в Иерусалиме.
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