Колядки в Томске. Видеорепортаж

Колядки — это традиционные рождественские обрядовые песни. Эксперты говорят, что колядки были древнеславянским аналогом западных рождественских гимнов. Традиционно, начинали колядовать 7 января, а заканчивали ходить только 19 января – на Крещение Господне.

Колядки по всем правилам прошли в Томске 8 января. Ряженые томичи ходили с медведем по соседям, распевали песни и бесчинствовали. О том, как это делали наши предки, жителям Томска рассказали и показали гости из Москвы — представители этнокультурного объединения «Окрутники» Алексей Блинов и Анна Панкратова. Смотрите сюжет ТВ2, вдохновляйтесь и отправляйтесь на колядки.