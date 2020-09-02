Кого томичи выбирают в сентябре? Опрос ТВ2

13 сентября в Томске пройдут выборы в городскую Думу. Кандидатами выдвинулись более ста человека, из них томичам нужно будет выбрать 37. Журналисты ТВ2 узнали, знают ли горожане о едином дне голосования и собираются ли участвовать в выборах.

— Знаете, кого в сентябре будем выбирать в Томске?





— Да, насколько я знаю, в Думу. Считаю, что для города должно делаться больше, чем делается сейчас. Я немного против «Единой России», но хотелось бы кандидата независимого. Чтобы он двигал настоящие идеи, которые хочет город и хотят люди.





— Навальный кого посоветует, того выберем.





— А остальные кандидаты? Не интересовались?





— Слабо интересовался, очень слабо. Поэтому лучше послушаю совета, чем сам буду что-то предпринимать.





— Сходить обязательно схожу, потому что уже как-то хочется. Хочется перемен.





— Я политикой особо не интересуюсь.





— Почему?





— Не знаю, мне кажется, мое решение здесь не играет роли.





— Я просто понимаю, что это все куплено и бессмысленно голосовать.





— А раньше участвовали в выборах, интересовались?





— Я раньше как-то думала, может, надежда есть. Говорится, что надежда умирает последней, но в политике она уже давно умерла.



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