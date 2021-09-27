Клуба нет, медпункта нет, дорог нет: эуштинцы о прошедших выборах

В России вообще и в Томской области в частности отшумели предвыборные и выборные страсти, ВЦИК и областные избирательные комиссии подсчитали голоса. Сегодня состав Думы Томской области седьмого созыва был утвержден окончательно.



Не обошлось на избирательных участках без парадоксов и загадок. Одним из главных вопросов без ответа на выборах-2021 в Томской области стал вопрос о логике избирателей из Эушты.

Дело в том, что эуштинцы, голосуя по спискам за кандидатов в Государственную Думу РФ отдали, согласно отчету избиркома, 41 % голосов за «Партию Роста», за список кандидатов от «Единой России» в Госдуму проголосовало 0 % эуштинцев.

Однако, в то же самое время увидеть представителей «Единой России» в областном парламенте пожелали 40 % проголосовавших эуштинцев, а за список кандидатов «Партии Роста» в Томскую облдуму не проголосовал никто на УИК №68 нашего региона.



Чтобы разобраться, как сложилась эта парадоксальная зеркальная ситуация, мы отправились в Эушту и поговорили с местными жителями. Сразу скажем, что загадка УИК №68 разгадана нами так и не была, зато мы узнали, как живут эуштинцы, верят ли они в выборы и чего ждут от своих кандидатов.



