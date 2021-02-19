Кавказ-3. Северная Осетия глазами Виктора Льготина

Мультимедиа

Продолжаем путешествие по Кавказу с директором регионального Центра государственного мониторинга состояния недр, фотографом Виктором Льготиным. Вместе с ним мы уже побывали в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а теперь отправляемся в Северную Осетию.

Дзивгисская скальная крепость и район Верхнего Фиагдона

Дзивгисская скальная крепость — выдающееся средневековое оборонительное сооружение в горах Северной Осетии.

При строительстве крепости органично использовались природные материалы: например, под некоторые бойницы были приспособлены естественные отверстия в скалах, образованные в процессе вымывания породы.

А пока врагов не было поблизости, можно было полюбоваться из бойниц великолепными горными ландшафтами, открыть для себя окно в прекрасный мир...

Город мертвых

Одним из загадочных мест Кавказа является так называемый «город мертвых» у селения Даргавс в Северной Осетии. Это самый крупный на Северном Кавказе комплекс наземных и полуподземных склеповых сооружений 14-18 веков.

Он находится на зеленом холме, усыпанном множеством крошечных зданий – склепов. За этими зданиями находится наполовину разрушенная фамильная сторожевая башня Мамсуровых высотой 15 метров.

«Город мертвых» включен в список объектов ЮНЕСКО, ученые сравнивают его с Египетской Долиной Царей. Здесь всегда много туристов, а на живописных склонах вблизи комплекса нередко проходят фотосессии.

Мидаграбинские водопады

Мидаграбинские водопады, расположенные в одноименной долине — одна из природных жемчужин Северной Осетии – Алании. Ущелье, ведущее к водопадам, уже само по себе прекрасно. Со всех сторон горы, укутанные облаками. Временами кажется, что в этом месте земля целуется с небом.





Здесь же протекает река Мидаграбиндон, давшая название как самому ущелью, так и водопадам, к которым стремятся туристы. Это сказочное место называют долиной водопадов — ведь его окружают горы с восемью водопадами высотой от 120 до 750 м. Водопад Большой Зейгелан – самый крупный, он имеет высоту 750 м и является самым высоким водопадом в Европе.

Водопады берут свое начало с ледников на вершинах гор, поэтому вода в них не успевает нагреваться даже под палящими лучами Солнца. Однако это не останавливает любителей испытать острые ощущения от купания в ледяных струях, спускающихся с высоты. Под холодным водопадным душем адреналин зашкаливает!

Кармадонское ущелье

Кармадонское ущелье, в котором протекает река Геналдон, с давних пор служит местом отдыха для жителей Владикавказа. Здесь же расположены известные геотермальные источники и выходы минеральных вод. Кармадонские термальные воды очень полезные: лечат кожные заболевания, сердечно-сосудистую систему, помогают от болей в пояснице и суставах.

Оборудованная небольшая водолечебница («Нижние ванны») под открытым небом, несмотря на минимальный комфорт, очень востребована и пользуется огромной популярностью у местных жителей и туристов…

Но все же при упоминании Кармадонского ущелья у многих наверняка всплывает в памяти трагедия, которая произошла здесь в сентябре 2002 года. Ранним утром съемочная группа фильма «Связной» во главе с Сергеем Бодровым-младшим отправилась из Владикавказа в горы. Съемки шли весь день, а когда стемнело, группа двинулась обратно в город.

В 8 вечера внезапно начался сход ледника Колка, ледовый обвал за несколько минут накрыл все Кармадонское ущелье 60-метровым слоем льда и камней. В результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон, погибло более 100 человек, в том числе и съемочная группа фильма «Связной».

Несколько лет назад здесь установили мемориальную табличку в память о погибших артистах. Здесь всегда очень тихо, не слышно ни пения птиц, ни завывания ветра. На скалах по бортам ущелья до сих пор видны горизонтальные полосы от прохождения ледника. И даже бурная горная река замедляет свой ход и приобретает необычный «шелковый» вид…