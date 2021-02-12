Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина

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Урочище Джилы-Су, ущелье Кала Кулак

Урочище Джилы-Су (в переводе «Теплая вода»), расположилось на северном склоне Эльбруса на высоте около 2500 метров. Свое название урочище получило благодаря теплым нарзанным источникам, водой которых гости стараются вылечить чуть ли не все возможные болезни.

Фото: Виктор Льготин

В Джилы-Су находится несколько водопадов. Самый высокий — Султан, его вершина достигает отметки в 40 м. Водопад очень шумный, брызги от него разлетаются на сотни метров вокруг.

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Если подняться по тропинке за рекой, можно оказаться на вершине гребня, с которого открывается великолепный обзор на Эльбрус, в таком виде, в каком его обычно изображают на картинках.

Фото: Виктор Льготин

​Путь на вершину требует определенных усилий, поэтому пользуется популярностью подъем по горной тропинке верхом на лошади. По пути встречаются полчища сусликов, которые совсем не боятся людей и подбегают совсем близко в надежде получить что-нибудь из еды.

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Яркой достопримечательностью ущелья Кала Кулак (в переводе с балкарского - «Ущелье башен») в урочище Джилы-Су, являются необычные остроконечные скалы, которые в народе получили называние «Зубы Дракона». Это скальные останцы, направленные остриями к небу, напоминающие клыки какого-то древнего ящера или дракона.

Они образовались в период вулканической деятельности Эльбруса. В дальнейшем, под воздействием ветра и воды они постепенно приобрели современные формы.

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Озеро Гижгит

Озеро Гижгит со своими крутыми изрезанными берегами и красивым бирюзовым цветом воды, является одной из привлекательных достопримечательностей Кабардино-Балкарии. Озеро имеет искусственное происхождение, это бывший водоём, предназначенный для сброса отходов давно закрытого Тырныаузского вольфрамомолибденового комбината.

Вокруг озера проложена живописная дорога, по которой можно проехать на машине, проскакать на лошади, ну и, конечно, пройти пешком, насладившись неповторимыми пейзажами и яркими горными цветами.

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин