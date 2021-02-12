Добрые новости
12 февраля,
2021
22
фото
Мультимедиа

Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина

Виктор Льготин
Виктор Льготин
2 часа назад

Урочище Джилы-Су, ущелье Кала Кулак


Урочище Джилы-Су (в переводе «Теплая вода»), расположилось на северном склоне Эльбруса на высоте около 2500 метров. Свое название урочище получило благодаря теплым нарзанным источникам, водой которых гости стараются вылечить чуть ли не все возможные болезни. 

Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин

В Джилы-Су находится несколько водопадов. Самый высокий — Султан, его вершина достигает отметки в 40 м. Водопад очень шумный, брызги от него разлетаются на сотни метров вокруг. 

Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин

Если подняться по тропинке за рекой, можно оказаться на вершине гребня, с которого открывается великолепный обзор на Эльбрус, в таком виде, в каком его обычно изображают на картинках.

Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин

​Путь на вершину требует определенных усилий, поэтому пользуется популярностью подъем по горной тропинке верхом на лошади. По пути встречаются полчища сусликов, которые совсем не боятся людей и подбегают совсем близко в надежде получить что-нибудь из еды.

Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин

Яркой достопримечательностью ущелья Кала Кулак (в переводе с балкарского - «Ущелье башен») в урочище Джилы-Су,  являются необычные остроконечные скалы, которые в народе получили называние «Зубы Дракона». Это скальные останцы, направленные остриями к небу, напоминающие клыки какого-то древнего ящера или дракона.


Они образовались в период вулканической деятельности Эльбруса. В дальнейшем, под воздействием ветра и воды они постепенно приобрели современные формы.

Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин

Озеро Гижгит


Озеро Гижгит со своими крутыми изрезанными берегами и красивым бирюзовым цветом воды, является одной из привлекательных достопримечательностей Кабардино-Балкарии. Озеро имеет искусственное происхождение, это бывший водоём, предназначенный для сброса отходов давно закрытого Тырныаузского вольфрамомолибденового комбината.


Вокруг озера проложена живописная дорога, по которой можно проехать на машине, проскакать на лошади, ну и, конечно, пройти пешком, насладившись неповторимыми пейзажами и яркими горными цветами.

Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин
Кавказ-2. Кабардино-Балкария глазами Виктора Льготина
Фото: Виктор Льготин

Путешествие Карачаево-Черкесии можно посмотреть здесь.

Смотрите также:

Кругобайкальская железная дорога глазами Виктора Льготина

«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.