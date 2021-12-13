Онлайн-голосование в конкурсе «Нарядим елку вместе» открыто

Новогодний творческий конкурс ТВ2 «Нарядим елку вместе» — в самом разгаре. На ветвях редакционной ели с каждым днем появляются новые обитатели. С 13 декабря любого из них можно поддержать в нашем онлайн-голосовании. Проголосовать можно сразу за несколько понравившихся игрушек один раз с одного девайса. В случае использования запрещенных приемов («накруток»), нечестные результаты будут аннулированы. Игрушки принимаются до вечера 24 декабря. Но желающим побороться за главные призы конкурса — планшет и смарт-часы — лучше поторопиться. Чем раньше игрушка станет участником конкурса, тем больше у нее шансов набрать максимум голосов. Подробнее с правилами конкурса можно познакомиться здесь .

Условия конкурса:

- Конкурс проходит с 1 по 28 декабря 2021 года на сайте ТВ2 в разделе «Мультимедиа»;

- Игрушки (с указанием ФИО автора и номером контактного телефона) следует приносить в редакцию ТВ2 по адресу ул. Елизаровых, 53/2 в рабочие дни с 10 до 18. Телефоны для справок — (3822) 541-901, 902-494;

- Высота игрушки — до 15 см;

- Украшения будут вывешиваться на елку по мере поступления. Фото каждой игрушки будет выкладываться на сайт;

- Внимание! От одного участника принимается одна игрушка!

- Игрушки принимаются на конкурс до 18.00 24 декабря 2021 года;

- Но! Онлайн-голосование откроется 13 декабря, и чем раньше участники примут в нем участие, тем выше вероятность набрать больше голосов в свою поддержку;

- Онлайн-голосование будет остановлено в 12.00 27 декабря 2021 года. В этот же день будут подведены итоги конкурса;

- Приз победителю онлайн-голосования — смарт-часы. Главный приз (за лучшую, по мнению редакционного жюри, игрушку) — электронный планшет. Авторов самых креативных украшений ждут поощрительные призы от генерального спонсора — линейки газированных напитков «Диво». Всем участникам конкурса достанутся дипломы от Агентства новостей ТВ2;

- Награждение победителей состоится 28 декабря 2021 года. Время и место будут сообщены дополнительно.