Как живут обитатели деревянных домов: открылась фотовыставка участников проекта «Томск. Карта историй»

Что поражает иностранцев? У меня была эксклюзивная поездка для немецкого гостя, который уже не раз бывал в нашем городе. Так вот ему больше всего нравится сочетание контрастов. Только что едешь по главному проспекту – почти по-европейски чинному, каменному. Потом сворачиваешь чуть вбок – и вот тебе Татарская слобода, со своими деревянными кружевами и деревенским укладом. Прямо аул посреди города. Очень его цепляет этот контраст – и в настроениях людей, и в архитектуре, — рассказывает Элина Михальцова.