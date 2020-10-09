Как живут обитатели деревянных домов: открылась фотовыставка участников проекта «Томск. Карта историй»
В Первом музее славянской мифологии открылась фотовыставка «Тайная жизнь деревянных домов и их обитателей». Она посвящена памяти известной томской журналистки, общественного деятеля Елены Макаровой (Изофатовой), которая в рамках проекта «Мурашов центр» занималась сохранением деревянной архитектуры Томска.
В основу выставки лег документальный фотопроект «Томск. Карта историй», посвященный старинным деревянным зданиям нашего города и тем, кто сознательно выбрал их в качестве места своего обитания. Многие из героев проекта пришли на открытие выставки и их можно было видеть как на фотографиях, так и вживую.
В настоящий момент в копилке проекта «Томск. Карта историй» 26 рассказов о людях, которые живут в деревянных домах. Среди них сценаристка Алина Соколова, многодетная семья Аверковых, преподаватели ТГПУ и ТГАСУ Алексей и Татьяна Гурчёнок, гид-переводчик Элина Михальцова и другие.
Что поражает иностранцев? У меня была эксклюзивная поездка для немецкого гостя, который уже не раз бывал в нашем городе. Так вот ему больше всего нравится сочетание контрастов. Только что едешь по главному проспекту – почти по-европейски чинному, каменному. Потом сворачиваешь чуть вбок – и вот тебе Татарская слобода, со своими деревянными кружевами и деревенским укладом. Прямо аул посреди города. Очень его цепляет этот контраст – и в настроениях людей, и в архитектуре, — рассказывает Элина Михальцова.
Сама Элина живет в доме на Новокиевской, 24, который был построен в 1904 году. Изначально в этом доме располагалось городское училище. Однажды папа показал Элине следы надписи на фасаде: «В память 18 февраля 1905 года». Ей стало интересно – чем так важна эта дата, что ее увековечили в названии училища? Оказалось, в этот день отмечали 50 лет со дня кончины императора Николая I. Тогда была мода увековечивать в названиях подобные даты.
На выставке в Музее славянской мифологии представлены лучшие кадры из 26 фотоисторий, собранных авторами. Полные версии этих историй можно найти на сайте kartatomsk.ru . Вход на выставку бесплатный.
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