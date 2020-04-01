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01 апреля,
2020
10
фото
Мультимедиа

Как выглядит Томск во время режима самоизоляции? Фото

ТВ2
ТВ2
32 минуты назад

С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Томске действует  режим самоизоляции. Те жители, которые не обязаны в эти дни работать, находятся дома, а выходить можно лишь по крайней нужде в магазин или аптеку. Вот как выглядят томские улицы сверху в это время.

Как выглядит Томск во время режима самоизоляции? Фото
Как выглядит Томск во время режима самоизоляции? Фото
Как выглядит Томск во время режима самоизоляции? Фото
Как выглядит Томск во время режима самоизоляции? Фото
Как выглядит Томск во время режима самоизоляции? Фото
Как выглядит Томск во время режима самоизоляции? Фото
Как выглядит Томск во время режима самоизоляции? Фото
Как выглядит Томск во время режима самоизоляции? Фото
Как выглядит Томск во время режима самоизоляции? Фото
Как выглядит Томск во время режима самоизоляции? Фото

Рассказываем то, что интересно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

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