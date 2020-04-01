Как выглядит Томск во время режима самоизоляции? Фото

С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Томске действует режим самоизоляции. Те жители, которые не обязаны в эти дни работать, находятся дома, а выходить можно лишь по крайней нужде в магазин или аптеку. Вот как выглядят томские улицы сверху в это время.