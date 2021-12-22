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Как выглядит «Лента» в Томске после пожара — снаружи и внутри. Фоторепортаж

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Вчера около трех часов дня в томском гипермаркете «Лента» на Елизаровых, 13 начался пожар. Из торгового центра эвакуировали около 200 человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал. К 18:49 по местному времени пожар был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, а у здания обрушилась крыша. Полностью ликвидировать огонь удалось только спустя 11 часов тушения. Подробнее о пожаре вы можете прочитать здесь.

Как выглядит сгоревшая «Лента» наутро после пожара, в нашем фоторепортаже.

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