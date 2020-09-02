Как внутри выглядит Дом офицеров, в котором откроют музей

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В Томске откроется филиал музея изобразительных искусств имени Пушкина в здании Дома офицеров на проспекте Ленина, 50. Около десятка лет здание, построенное для Томского общественного собрания в начале XX века, пустовало. Сейчас власти приступают к реставрации памятника культуры. Планируется, что музей объединит современное молодое искусство.

Как выглядит здание внутри, смотрите в фоторепортаже Александра Сакалова.

Предполагалось, что Дом офицеров на проспекте Ленина, 50 начнут ремонтировать в 2018 году. Планировалось, что работы займут «не один год». Губернатор рассматривал два варианты финансирования проекта: через привлечение крупных компаний, таких как Газпром и Роснефть, а второй — через финансирование из регионального бюджета с привлечением спонсоров. Средства на ремонт здания планировалось заложить в бюджет в 2018 году, но этого не произошло. В 2019 году средства на ремонт Дома офицеров также не были заложены.

Для справки: Здание, которое мы сегодня называем Домом офицеров, построено в 1898-1900-годах на месте сгоревшего гороховского особняка архитектором Константином Лыгиным. Оно возводилось для Общественного собрания, на котором собирался цвет «высшего общества» Томска. Торжественное открытие Общественного собрания состоялось в январе 1900 года. На первом этаже располагались читальня, бильярдная, столовая, малая карточная зона, гардероб и дамская уборная. Здесь проводились спектакли, маскарады, концерты, балы и благотворительные вечера. После того как в 1905 году черносотенцами был сожжен театр Королева, в здании Дома офицеров выступали местные и приезжие театральные группы. Здесь выступала русская актриса Вера Комиссаржевская, читал свои лекции известный русский ученый, писатель и общественный деятель Николай Александрович Морозов.

