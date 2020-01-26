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26 января,
2020
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фото
Мультимедиа

Как в Томске отметили День студента. Фоторепортаж

Александр Сакалов
Александр Сакалов
2 часа назад

25 января в Томске отметили День студента массовыми обливаниями холодной водой на Мавлюкеевском озере. По традиции студенты утеплили памятник святой Татьяне шапочкой с шарфом для ее благосклонности всем студентам. Как это было, смотрите в фоторепортаже ТВ2. 

Как в Томске отметили День студента. Фоторепортаж
Как в Томске отметили День студента. Фоторепортаж
Как в Томске отметили День студента. Фоторепортаж
Как в Томске отметили День студента. Фоторепортаж
Как в Томске отметили День студента. Фоторепортаж
Как в Томске отметили День студента. Фоторепортаж
Как в Томске отметили День студента. Фоторепортаж
Как в Томске отметили День студента. Фоторепортаж
Как в Томске отметили День студента. Фоторепортаж
Как в Томске отметили День студента. Фоторепортаж
Как в Томске отметили День студента. Фоторепортаж
Как в Томске отметили День студента. Фоторепортаж
Как в Томске отметили День студента. Фоторепортаж
Как в Томске отметили День студента. Фоторепортаж
Как в Томске отметили День студента. Фоторепортаж
Как в Томске отметили День студента. Фоторепортаж
Как в Томске отметили День студента. Фоторепортаж
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