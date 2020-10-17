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17 октября,
2020
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Как устанавливают главные городские часы на здание мэрии

Александр Сакалов
Александр Сакалов
2 часа назад

Сегодня на здание мэрии устанавливают латерну — куполообразную надстройку, в которой с 1994 года находились часы. До этого момента купол провел несколько месяцев в реставрационных мастерских. 

Как устанавливают главные городские часы на здание мэрии
Как устанавливают главные городские часы на здание мэрии

Деньги на ремонт латерны — а это более 5,5 млн рублей — городская администрация выделила еще в 2019 году.

Как устанавливают главные городские часы на здание мэрии
Как устанавливают главные городские часы на здание мэрии

Подрядчик «Томскремстройпроект» заменил несущий каркас латерны, восстановил декор венчающего купола, а также архитектурные детали, расположенные на крыше здания.


Несущий каркас башни был усилен, внутри купола восстановили металлическую лестницу. Деревянные элементы внутри конструкции обработали антисептическим и огнезащитным составом.

Как устанавливают главные городские часы на здание мэрии
Как устанавливают главные городские часы на здание мэрии

Также были отремонтированы парапет и ограждающая деревянная конструкция. Они не ремонтировались около 30 лет и находились в аварийном состоянии. 


Специалисты  воссоздали шпиль с флюгером по историческим чертежам 1900 года. Этот элемент был утрачен более полувека назад.

Как устанавливают главные городские часы на здание мэрии
Как устанавливают главные городские часы на здание мэрии
Как устанавливают главные городские часы на здание мэрии
Как устанавливают главные городские часы на здание мэрии
Как устанавливают главные городские часы на здание мэрии
Как устанавливают главные городские часы на здание мэрии
Как устанавливают главные городские часы на здание мэрии
Как устанавливают главные городские часы на здание мэрии

Здание томской мэрии по улице Ленина, 73 было построено в самом конце XIX века по заказу торгового дома «Кухтерин и сыновья». Автором проекта был архитектор Константин Лыгин, который в ту пору активно проектировал и строил в Томске. Его фирменный стиль — сочетание красного кирпича и желтого песчаника. Изначально на первом этаже здания располагались магазины, второй и третий этаж сдавались в аренду Казначейству и Казенной палате. 



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