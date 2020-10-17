Как устанавливают главные городские часы на здание мэрии

Сегодня на здание мэрии устанавливают латерну — куполообразную надстройку, в которой с 1994 года находились часы. До этого момента купол провел несколько месяцев в реставрационных мастерских.
Деньги на ремонт латерны — а это более 5,5 млн рублей — городская администрация выделила еще в 2019 году.
Подрядчик «Томскремстройпроект» заменил несущий каркас латерны, восстановил декор венчающего купола, а также архитектурные детали, расположенные на крыше здания.
Несущий каркас башни был усилен, внутри купола восстановили металлическую лестницу. Деревянные элементы внутри конструкции обработали антисептическим и огнезащитным составом.
Также были отремонтированы парапет и ограждающая деревянная конструкция. Они не ремонтировались около 30 лет и находились в аварийном состоянии.
Специалисты воссоздали шпиль с флюгером по историческим чертежам 1900 года. Этот элемент был утрачен более полувека назад.
Здание томской мэрии по улице Ленина, 73 было построено в самом конце XIX века по заказу торгового дома «Кухтерин и сыновья». Автором проекта был архитектор Константин Лыгин, который в ту пору активно проектировал и строил в Томске. Его фирменный стиль — сочетание красного кирпича и желтого песчаника. Изначально на первом этаже здания располагались магазины, второй и третий этаж сдавались в аренду Казначейству и Казенной палате.
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