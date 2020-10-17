Как устанавливают главные городские часы на здание мэрии

Сегодня на здание мэрии устанавливают латерну — куполообразную надстройку, в которой с 1994 года находились часы. До этого момента купол провел несколько месяцев в реставрационных мастерских.

Деньги на ремонт латерны — а это более 5,5 млн рублей — городская администрация выделила еще в 2019 году.

Подрядчик «Томскремстройпроект» заменил несущий каркас латерны, восстановил декор венчающего купола, а также архитектурные детали, расположенные на крыше здания.

Также были отремонтированы парапет и ограждающая деревянная конструкция. Они не ремонтировались около 30 лет и находились в аварийном состоянии.





Специалисты воссоздали шпиль с флюгером по историческим чертежам 1900 года. Этот элемент был утрачен более полувека назад.