Добрые новости
09 мая,
2020
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Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото

Александр Сакалов
Александр Сакалов
2 часа назад

Несмотря на объявленный режим самоизоляции, томичи приходят в Лагерный сад, чтобы возложить цветы к монументу боевой и трудовой славы и почтить память родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

По традиции, одними из первых цветы к Вечному огню возложили первые лица города и области: глава региона Сергей Жвачкин и мэр Томска Иван Кляйн со своей семьей. 

Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото

При этом представители томских властей были без масок и перчаток. 

Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото

Возложили цветы и председатели областной и городской дум, и другие чиновники.

Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото

Из-за пандемии коронавируса юнармейцы, дежурившие на посту № 1 были в масках. Маски были и на полицейских, которые дежурят в Лагерном саду. По словам журналиста ТВ2, томичам, которые решили почтить память о своих родных, они не мешали.

Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
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