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Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото
Александр Сакалов
2 часа назад
Несмотря на объявленный режим самоизоляции, томичи приходят в Лагерный сад, чтобы возложить цветы к монументу боевой и трудовой славы и почтить память родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
По традиции, одними из первых цветы к Вечному огню возложили первые лица города и области: глава региона Сергей Жвачкин и мэр Томска Иван Кляйн со своей семьей.
При этом представители томских властей были без масок и перчаток.
Возложили цветы и председатели областной и городской дум, и другие чиновники.
Из-за пандемии коронавируса юнармейцы, дежурившие на посту № 1 были в масках. Маски были и на полицейских, которые дежурят в Лагерном саду. По словам журналиста ТВ2, томичам, которые решили почтить память о своих родных, они не мешали.
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