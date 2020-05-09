Как Томск празднует День Победы в условиях самоизоляции. Фото

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Несмотря на объявленный режим самоизоляции, томичи приходят в Лагерный сад, чтобы возложить цветы к монументу боевой и трудовой славы и почтить память родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

По традиции, одними из первых цветы к Вечному огню возложили первые лица города и области: глава региона Сергей Жвачкин и мэр Томска Иван Кляйн со своей семьей.

При этом представители томских властей были без масок и перчаток.

Возложили цветы и председатели областной и городской дум, и другие чиновники.