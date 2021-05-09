Как Томск празднует День Победы в 2021 году

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Томск празднует 76-ую годовщину победы в Великой Отечественной войне. Праздник традиционно начался в Лагерном саду с церемонии возложения цветов.

«Великая Отечественная война оставила оставила след в судьбах каждой семьи нашей страны. Мой дед сгорел в танке в первом же бою под Сталинградом, — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — В День Победы желаю всем помнить о миллионах погибших, не забывать о той цене, которую заплатил наш народ за победу над фашизмом».



Несмотря на то, что парада военной техники не было, томичи могли увидеть ее в Лагерном саду. Изначально планировалось, что выставка военной техники будет работать до 15 часов, но увезли ее несколько раньше.

В сам Лагерным сад нескончаемым потоком шли люди. Корреспондент ТВ2 Александр Сакалов отметил, что в этот раз по проспекту Ленина дежурило меньше сотрудников полиции, чем обычно, а людские потоки никто не регулировал. При этом, томичи шли спокойно, не создавая давку.

В большинстве городов шествие «Бессмертного полка» проходит в онлайн-формате. В Томске же губернатор поручил перекрыть проспект Ленина, чтобы любой желающий мог пронести портрет своего родственника по городу. Несмотря на то, что массовое шествие не анонсировалось и не планировалось, на улицы вышли тысячи томичей.