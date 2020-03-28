Как Томск переживает пандемию COVID-2019. Фоторепортаж

В Томской области ввели режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. До 1 мая приостанавливается работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров и детских игровых комнат в ТРЦ, вводится запрет на курение кальяна в ресторанах, кафе и барах. С 30 марта до 5 апреля предприятия общественного питания будут работать только в режиме продажи еды навынос, без приема посетителей внутри помещений.



Каникулы в школах продляются до 5 апреля. С 6 апреля до 1 мая школы будут вести уроки в дистанционной форме. Также университеты, колледжи и техникумы продолжают дистанционную работу до 1 мая. В детских садах введен режим свободного посещения. Либо по поручению губернатора там будут организованы дежурные группы. В Томске их будет 172.





По данным оперштаба, в Томске выздоровела пациентка, еще один пациент находится на самоизоляции. Всего в инфекционных отделениях в Томске и Северске находятся 24 человека. На 28 марта новых случаев заражения COVID-2019 в регионе нет.





Как город переживает пандемию COVID-2019, смотрите в фоторепортаже Александра Сакалова.