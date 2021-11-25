Проверка огоньков. Как Томск готовится к Новому году

Активная подготовка к Новому году идет в Томске. На Ново-Соборной площади в Томске уже начался монтаж главной городской новогодней ели (все работы должны завершиться до 10 декабря), компания «Горсети» занялась обновлением новогодней иллюминации в городе.

Согласно контракту, за почти 8 млн рублей «Горсети» отремонтируют иллюминацию по Богашевскому тракту, на Коммунальном мосту, проспекте Фрунзе и улице Нахимова. Новая иллюминация появится на проспекте Ленина, Кирова, а старую переместят на участки переулка 1905 года и Кузнечного взвоза, улицы Пушкина от площади Соляной до Яковлева, а также проспекта Комсомольский.

В целом, иллюминация в городе заработает с 13 декабря до 26 января. Пока же ей можно наслаждаться в тестовом варианте.