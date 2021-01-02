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02 января,
2021
Мультимедиа

Как томичи встретили Новый 2021 год. Insta-подборка

ТВ2
ТВ2
14 часов назад

2021 год наступил! В каждой семье свои новогодние традиции. Кто-то наутро видит следы Деда Мороза, кто-то обливается на морозе, а кто-то запускает салюты.


Заглянули в Инстаграм, чтобы узнать, как томичи провели новогоднюю ночь.

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