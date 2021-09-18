Как стригли короля тополей

70-летнему тополю на ул. Усова сделали «стрижку». Работы выполнили сотрудники ТЭМЗа под руководством специалистов. По словам дендрологов, теперь тополь стал безопасным для прохожих и жителей ближайших домов, а его ствол и ветви достаточно крепки, чтобы устоять при шквалистом ветре.

Как проходили работы по обрезке, смотрите в фоторепортаже Маргариты Некратовой.