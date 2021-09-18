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Как стригли короля тополей

ТВ2 Маргарита Некратова

70-летнему тополю на ул. Усова сделали «стрижку». Работы выполнили сотрудники ТЭМЗа под руководством специалистов. По словам дендрологов, теперь тополь стал безопасным для прохожих и жителей ближайших домов, а его ствол и ветви достаточно крепки, чтобы устоять при шквалистом ветре.

Как проходили работы по обрезке, смотрите в фоторепортаже Маргариты Некратовой.

Напомним, инициативная группа томичей вышла с предложением сохранить черный тополь, которому по оценкам дендрологов уже более 65 лет. Дерево с 2015 года числилось в списке на снос, однако до настоящего времени его никто не убрал. 

В начале сентября состояние дерева оценили дендрологи Сибирского Ботанического сада, городской ландшафтной комиссии и практикующие арбористы. Специалисты заключили, что ствол и ветви тополя, несмотря на его возраст, имеют устойчивую к порывам ветра форму, поэтому достаточно сделать обрезку сухих веток.  Позднее по решению городской ландшафтной комиссии черный тополь исключили из списков на снос. 

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