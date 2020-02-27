Как стать первобытным человеком

Мультимедиа

Пробовали ли вы когда-нибудь сделать сами первобытное орудие труда? Провертку, скребло или наконечник стрелы? Нет? А вот томские археологи Дмитрий Бычков и Асап Идимишев вместе со студентами иногда отправляются в Каменный век и пытаются побыть некоторое время первобытными людьми. На практическом занятии археологии по получению из камня орудий труда мы побывали вместе с нашим фотографом Львом Мучником.

Фото: Лев Мучник

Для изготовления первобытного орудия труда сначала надо понять, что такое нуклеус, отщеп и отбойник. Нуклеус – это кусок камня (чаще всего кремня), от которого откалываются отщепы, или пластины для изготовления каменных орудий, а отбойник – это обычная круглая галька, которую легко можно найти на берегу реки.

Первым делом нужно научиться ловким ударом гальки по нуклеусу откалывать отщепы. Это не так-то просто делается. Для того чтобы отбить правильный отщеп, нужно, во-первых, не попасть себе по руке, а во-вторых, добиться того, чтобы отщеп был подходящей формы.

Фото: Лев Мучник

Фото: Лев Мучник

Фото: Лев Мучник

Пока студенты бились над отщепами правильной формы, Дмитрий Бычков нам показал, как изготовить наконечник для стрелы из кремния. Для этого нам дополнительно понадобился инструмент под названием отжимник – палка с металлическим стержнем. Нужное орудие труда можно получить не только ударяя камнем о камень, но и путем отжима.

Сырье, которое находил первобытный человек и которое можно найти и в наше время, это каменные плитки или обычная галька. Дмитрий использовал кусок плитки кремния.

Фото: Лев Мучник

Отщеп, который удалось отколоть от нуклеуса, Дмитрию больше всего подходил для изготовления наконечника для стрелы. Поэтому долго думать не стали и с помощью отжимника решили доработать наконечник до нужной формы.

Фото: Лев Мучник

Фото: Лев Мучник

А теперь почувствуйте разницу между наконечником, который был сделан первобытными людьми, и тем, который сделал Дмитрий. Тот, что правее – работа Дмитрия. Есть некоторые отличия, скажем так. И это неудивительно, шутит Дмитрий, в эпоху homo telefonus люди разучились работать руками. На самом деле, чтобы сделать первобытные орудия труда, надо быть хорошим мастером и иметь за плечами большой опыт.

Фото: Лев Мучник

Эксперимент показал, что сделать первобытные орудия труда не так-то просто. Нужно больше практики!

Фото: Лев Мучник