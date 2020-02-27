Как стать первобытным человеком
Пробовали ли вы когда-нибудь сделать сами первобытное орудие труда? Провертку, скребло или наконечник стрелы? Нет? А вот томские археологи Дмитрий Бычков и Асап Идимишев вместе со студентами иногда отправляются в Каменный век и пытаются побыть некоторое время первобытными людьми. На практическом занятии археологии по получению из камня орудий труда мы побывали вместе с нашим фотографом Львом Мучником.
Для изготовления первобытного орудия труда сначала надо понять, что такое нуклеус, отщеп и отбойник. Нуклеус – это кусок камня (чаще всего кремня), от которого откалываются отщепы, или пластины для изготовления каменных орудий, а отбойник – это обычная круглая галька, которую легко можно найти на берегу реки.
Первым делом нужно научиться ловким ударом гальки по нуклеусу откалывать отщепы. Это не так-то просто делается. Для того чтобы отбить правильный отщеп, нужно, во-первых, не попасть себе по руке, а во-вторых, добиться того, чтобы отщеп был подходящей формы.
Пока студенты бились над отщепами правильной формы, Дмитрий Бычков нам показал, как изготовить наконечник для стрелы из кремния. Для этого нам дополнительно понадобился инструмент под названием отжимник – палка с металлическим стержнем. Нужное орудие труда можно получить не только ударяя камнем о камень, но и путем отжима.
Сырье, которое находил первобытный человек и которое можно найти и в наше время, это каменные плитки или обычная галька. Дмитрий использовал кусок плитки кремния.
Отщеп, который удалось отколоть от нуклеуса, Дмитрию больше всего подходил для изготовления наконечника для стрелы. Поэтому долго думать не стали и с помощью отжимника решили доработать наконечник до нужной формы.
А теперь почувствуйте разницу между наконечником, который был сделан первобытными людьми, и тем, который сделал Дмитрий. Тот, что правее – работа Дмитрия. Есть некоторые отличия, скажем так. И это неудивительно, шутит Дмитрий, в эпоху homo telefonus люди разучились работать руками. На самом деле, чтобы сделать первобытные орудия труда, надо быть хорошим мастером и иметь за плечами большой опыт.
Эксперимент показал, что сделать первобытные орудия труда не так-то просто. Нужно больше практики!
Подробнее об Арышевском памятнике археологии в Зырянском районе, который откопал археолог Бычков, читайте в материале «Люди, которые жили в Томской области 30 тысяч лет назад: кто они?»
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?