Добрые новости
27 февраля,
2020
19
фото
Мультимедиа

Как стать первобытным человеком

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Пробовали ли вы когда-нибудь сделать сами первобытное орудие труда? Провертку, скребло или наконечник стрелы? Нет? А вот томские археологи Дмитрий Бычков и Асап Идимишев вместе со студентами иногда отправляются в Каменный век и пытаются побыть некоторое время первобытными людьми. На практическом занятии археологии по получению из камня орудий труда мы побывали вместе с нашим фотографом Львом Мучником.

В правой руке у Дмитрия Бычкова круглый камень отбойник, а в левой нуклеус
В правой руке у Дмитрия Бычкова круглый камень отбойник, а в левой нуклеус
Фото: Лев Мучник

Для изготовления первобытного орудия труда сначала надо понять, что такое нуклеус, отщеп и отбойник. Нуклеус – это кусок камня (чаще всего кремня), от которого откалываются отщепы, или пластины для изготовления каменных орудий, а отбойник – это обычная круглая галька, которую легко можно найти на берегу реки. 


Первым делом нужно научиться ловким ударом гальки по нуклеусу откалывать отщепы. Это не так-то просто делается. Для того чтобы отбить правильный отщеп, нужно, во-первых, не попасть себе по руке, а во-вторых, добиться того, чтобы отщеп был подходящей формы.

Бьем отбойником по нуклеусу
Бьем отбойником по нуклеусу
Фото: Лев Мучник
Еще раз бьем галькой по куску кремния
Еще раз бьем галькой по куску кремния
Фото: Лев Мучник
Нуклеус не поддается
Нуклеус не поддается
Фото: Лев Мучник

Пока студенты бились над отщепами правильной формы, Дмитрий Бычков нам показал, как изготовить наконечник для стрелы из кремния. Для этого нам дополнительно понадобился инструмент под названием отжимник – палка с металлическим стержнем. Нужное орудие труда можно получить не только ударяя камнем о камень, но и путем отжима. 

Как стать первобытным человеком

Сырье, которое находил первобытный человек и которое можно найти и в наше время, это каменные плитки или обычная галька. Дмитрий использовал кусок плитки кремния.

Как стать первобытным человеком
Фото: Лев Мучник

Отщеп, который удалось отколоть от нуклеуса, Дмитрию больше всего подходил для изготовления наконечника для стрелы. Поэтому долго думать не стали и с помощью отжимника решили доработать наконечник до нужной формы.

Как стать первобытным человеком
Фото: Лев Мучник
Наконечник готов!
Наконечник готов!
Фото: Лев Мучник

А теперь почувствуйте разницу между наконечником, который был сделан первобытными людьми, и тем, который сделал Дмитрий. Тот, что правее – работа Дмитрия. Есть некоторые отличия, скажем так. И это неудивительно, шутит Дмитрий, в эпоху homo telefonus люди разучились работать руками. На самом деле, чтобы сделать первобытные орудия труда, надо быть хорошим  мастером и иметь за плечами большой опыт.

Наконечники для стрел
Наконечники для стрел
Фото: Лев Мучник

Эксперимент показал, что сделать первобытные орудия труда не так-то просто. Нужно больше практики!

Орудия труда с Арышевского местонахождения — памятника археологии Каменного века
Орудия труда с Арышевского местонахождения — памятника археологии Каменного века
Фото: Лев Мучник

Подробнее об Арышевском памятнике археологии в Зырянском районе, который откопал археолог Бычков, читайте в материале «Люди, которые жили в Томской области 30 тысяч лет назад: кто они?»

Как стать первобытным человеком
Как стать первобытным человеком
Как стать первобытным человеком
Как стать первобытным человеком
Как стать первобытным человеком
Как стать первобытным человеком
Как стать первобытным человеком
Как стать первобытным человеком
Как стать первобытным человеком
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.