Как сотрудники томской ПСС щенят спасли. Видео

Вечером 18 апреля в оперативные службы обратились представители зоозащитной организации. Они сообщили о том, что несколько собак оказались отрезанными от земли на острове на Томи в черте Томска. Несмотря на запрет навигации и сложнейшие погодные и природные условия (ледоход, сильное течение, ледяная вода, навалы льда на берегу, порывистый ветер), на место отправилась оперативная дежурная смена Томской областной поисково-спасательной службы.



Тогда спасатели вывезли двух собак. Сегодня, 27 апреля, спасатели вновь прибыли на остров с волонтерами. Снизившийся уровень воды позволил обойти весь остров. В итоге сотрудники Томской поисково-спасательной службы совместно со специалистами «Верного друга» вывезли всех собак, застрявших на острове Боярском.

