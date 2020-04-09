Как распространяется коронавирус в регионах России. Объясняем на анимированных графиках

По данным на 8 апреля в России больше 8 тысяч человек заболели коронавирусом. Первых заболевших вирусом Covid-19 в России фиксировали еще в январе, но резкий рост заболевших начался в середине марта.

Лидером по количеству заболевших является Москва. С начала апреля там каждый день выявляют 500-600 новых больных.

По мнению экс-министра здравоохранения РФ, а ныне руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, в России пик эпидемии коронавируса может начаться через 10-14 дней. Спад – в первой декаде июня.







Университет Джона Хопкинса прогнозирует, что в России пик заболеваемости коронавирусом придется на первую неделю мая. Ученые говорят, что окончание карантина в России ожидается в промежутке с 4 июня по 4 июля.

