Добрые новости
09 апреля,
2020
Мультимедиа

Как распространяется коронавирус в регионах России. Объясняем на анимированных графиках

Валентина Анкудинова
Валентина Анкудинова
4 часа назад

По данным на 8 апреля в России больше 8 тысяч человек заболели коронавирусом. Первых заболевших вирусом Covid-19 в России фиксировали еще в январе, но резкий рост заболевших начался в середине марта. 

Лидером по количеству заболевших является Москва. С начала апреля там каждый день выявляют 500-600 новых больных. 

По мнению экс-министра здравоохранения РФ, а ныне руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, в России пик эпидемии коронавируса может начаться через 10-14 дней. Спад – в первой декаде июня.


Университет Джона Хопкинса прогнозирует, что в России пик заболеваемости коронавирусом придется на первую неделю мая. Ученые говорят, что окончание карантина в России ожидается в промежутке с 4 июня по 4 июля. 

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