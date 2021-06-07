Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021

Мультимедиа

1 день назад

Фестиваль уличного искусства Street Vision открылся в Томске 5 июня и продолжит работу до 12 июня. Томичей и гостей города ждут выставки (картины, инсталляции, буквы, медиа-арт, фотография, граффити), музыкальные выступления и другие активности.

«В этом году мы исследуем, как город меняется и обновляется, как он взаимодействует с людьми, как люди создают города», — сообщают организаторы.

Большинство мероприятий пройдет на территории кирпичного таунхауса на Томи по адресу улица Мельничная, 8. Из-за пандемии отменили работу площадок в Томской особой экономической зоне.

Что находится внутри дома на Мельничной, 8, смотрите в фоторепортаже Александра Сакалова.

С полной программой фестиваля и билетами можно ознакомиться тут.