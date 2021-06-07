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07 июня,
2021
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Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021

Александр Сакалов
Александр Сакалов
1 день назад

Фестиваль уличного искусства Street Vision открылся в Томске 5 июня и продолжит работу до 12 июня. Томичей и гостей города ждут выставки (картины, инсталляции, буквы, медиа-арт, фотография, граффити), музыкальные выступления и другие активности.

Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021

«В этом году мы исследуем, как город меняется и обновляется, как он взаимодействует с людьми, как люди создают города», — сообщают организаторы. 

Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021
Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021

Большинство мероприятий пройдет на территории кирпичного таунхауса на Томи по адресу улица Мельничная, 8. Из-за пандемии отменили работу площадок в Томской особой экономической зоне. 


Что находится внутри дома на Мельничной, 8, смотрите в фоторепортаже Александра Сакалова.


С полной программой фестиваля и билетами можно ознакомиться тут

Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021
Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021
Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021
Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021
Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021
Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021
Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021
Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021
Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021
Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021
Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021
Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021
Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021
Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021
Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021
Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021
Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021
Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021
Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021
Как проходит томский фестиваль Street Vision-2021

Напомним, фестиваль Street Vision впервые прошел в Томске в 2012 году. Последний фестиваль был в городе в сентябре 2018 года на территории Дворца спорта

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