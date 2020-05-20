Добрые новости
20 мая,
2020
13
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Мультимедиа

Как проходит дезинфекция Томска. Фото

ТВ2
ТВ2
45 минут назад

В Томске в рамках борьбы с коронавирусом продолжается дезинфекция. Специальным раствором обрабатывают подъезды, остановки и крупные магистрали. 


Так, по данным мэрии, накануне дезинфекция проходила по девяти маршрутам, каждый из которых включает в себя несколько десятков улиц. Цикл работ по каждому маршруту повторяется раз в три дня. В работе применяют противовирусный препарат «Дезарин».


Каждые два дня сотрудники «ТомскСАХ» и подрядных организаций с помощью ранцевых пневматических распылителей обрабатывают остановки пассажирского транспорта, скамейки, общественные пространства. 


Как проходит эта работа, смотрите в фоторепортаже Валерия Доронина (пресс-служба мэрии Томска).

Как проходит дезинфекция Томска. Фото
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Как проходит дезинфекция Томска. Фото
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Как проходит дезинфекция Томска. Фото
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Как проходит дезинфекция Томска. Фото
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Как проходит дезинфекция Томска. Фото
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Как проходит дезинфекция Томска. Фото
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Как проходит дезинфекция Томска. Фото
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Как проходит дезинфекция Томска. Фото
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Как проходит дезинфекция Томска. Фото
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Как проходит дезинфекция Томска. Фото
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Как проходит дезинфекция Томска. Фото
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Как проходит дезинфекция Томска. Фото
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Как проходит дезинфекция Томска. Фото
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска

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