Как проходит дезинфекция Томска. Фото

В Томске в рамках борьбы с коронавирусом продолжается дезинфекция. Специальным раствором обрабатывают подъезды, остановки и крупные магистрали.





Так, по данным мэрии, накануне дезинфекция проходила по девяти маршрутам, каждый из которых включает в себя несколько десятков улиц. Цикл работ по каждому маршруту повторяется раз в три дня. В работе применяют противовирусный препарат «Дезарин».





Каждые два дня сотрудники «ТомскСАХ» и подрядных организаций с помощью ранцевых пневматических распылителей обрабатывают остановки пассажирского транспорта, скамейки, общественные пространства.





Как проходит эта работа, смотрите в фоторепортаже Валерия Доронина (пресс-служба мэрии Томска).