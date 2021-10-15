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Как цифровые медиа меняют общество? Онлайн-трансляция конференции «Молодежь в цифровом пространстве» в Томске

ТВ2 ТВ2

В Томске стартовала конференция Гёте-института для учителей и специалистов по работе с подростками «Молодежь в цифровом пространстве». Она продлится с 15 по 17 октября. Присоединиться к онлайн-трансляции и послушать немецких и российских спикеров сможет любой желающий.

В течение трех дней эксперты будут говорить о воздействии цифрового пространства на человечество вообще и на молодежь, в частностиА именно — попробуют ответить на вопросы: как цифровые медиа влияют на поведение молодых людей и формируют их ценности? Какие возможности для образования и взаимодействия они открывают и какие опасности в себе таят? Как обеспечить равные возможности и безопасность в цифровой среде? Каким в идеале должно быть цифровое будущее и что необходимо знать и уметь преподавателям и специалистам, чтобы успешно работать с молодой аудиторией?

Конференция пройдет в гибридном формате. Лекции и презентации офлайн можно посетить в Томском госуниверситете. Очные практические семинары ждут участников в Томске, Новосибирске, Уфе, Перми и Тюмени. Онлайн-трансляция конференции будет доступна по всей России.

Подробнее узнать о расписании сессий, спикерах и о том, как присоединиться к конференции, можно здесьОнлайн-трансляция будет сопровождаться синхронным переводом и будет доступна в YouTube Гёте-Института с 9.00 (Мск) 15 октября 2021.

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