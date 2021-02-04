Из Сибири на Кавказ. Путешествуем с Виктором Льготиным

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Кавказ 2020

Пандемия 2020 года заставила пересмотреть планы на путешествия и отдых, рассказывает директор Сибирского регионального центра государственного мониторинга состояния недр Виктор Льготин. Впервые за много лет ему пришлось отказаться от поездок за границу и обратить свой взор на российские красоты. Выбор пал в пользу Кавказа, а конкретнее города Кисловодска, откуда можно совершить интереснейшие поездки по Кавказским Минеральным водам и Северному Кавказу. Солнечный Кисловодск одинаково удачно расположен по отношению к горам Главного Кавказского хребта, к удивительным памятникам природы соседних республик: Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. Начинаем путешествие с Карачаево-Черкесии.

Перевал Гумбаши

Дорога из Кисловодска на перевал Гумбаши (что в переводе означает «песчаная вершина») — одна из красивейших в России, здесь за каждым поворотом открываются великолепные пейзажи с зелеными и пушистыми склонами гор и холмов. Отсюда открывается великолепный вид на Кавказский хребет и на его двуглавую жемчужину - Эльбрус.

На перевал Гумбаши многие приезжают ближе к вечеру, чтобы полюбоваться на потрясающие закаты. Яркие закатные оттенки последних лучей Солнца меняются ежеминутно, и даже вершина Эльбруса на мгновение становится золотистой….

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Сырная пещера

Эта необычная пещера, спрятанная от дороги полосой из деревьев, расположена на склоне хребта, примерно в трех километрах от перевала Гумбаши. Причудливые формы и полости, сформировавшиеся в плотном песчанике под воздействием ветра, дождя и снега напоминают пористый сыр. Именно поэтому за пещерой закрепилось название «Сырная».

Для меня эта пещера была интересна и с профессиональной, геологической точки зрения, как яркий пример формирования интересных форм рельефа в результате физического выветривания и эрозионных процессов. Поражает и цветовая гамма внутри пещеры, что, в сочетании с совершенно удивительными формами и полостями, придаёт ей какой-то фантастический, «неземной» вид!»

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Сентинский храм

Сентинский храм, построенный в 965 году, представляет собой пример старинного зодчества, архитектурный образ раннего христианства. В настоящее время храм заброшен, но стены его неплохо сохранились, на них просматриваются фрагменты древних фресок.

Храм стоит на пологом плато, высотой около 1300 метров над уровнем моря, откуда открывается захватывающий панорамный вид.

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Плато Бермамыт

Плато Бермамыт — очень популярное чудо природы в Карачаево-Черкессии, которое оставляет неизгладимое впечатление на всех, кто здесь побывал. До плато не так просто добраться, что создает вокруг этого места дополнительный ореол недоступности и тайны. Название плато пришло из тюркских языков, и означает «кривое колено».

Фактически плато является частью Скалистого хребта, разделенного на 2 уступа. Визуально может показаться, что Бермамыт лежит у подножья Эльбруса, но на самом деле от него до горы еще около 30 километров. Такой эффект создает очень прозрачный воздух.

Одна из ключевых причин, ради которой стоит проделать нелегкий путь сюда — это невероятный вид на Эльбрус, особенно на рассвете и закате. И конечно, мало кто сможет удержаться от соблазна сделать автопортрет на скалистом обрыве с видом на вечерний Эльбрус. Не удержался и я….

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Гришкина балка

В долине реки Эшкакон, что недалеко от Кисловодска, есть небольшая балка, которая называется «Гришкина». Она расположена в стороне от известных туристических маршрутов, хотя все, кто едет на плато Бермамыт, обязательно проезжают мимо.

Кто такой этот Гришка, и почему его именем назвали эту балку, история умалчивает. А известна она необычайно красивыми водопадами, за которыми скрывается система удивительных карстовых сталактитовых пещер, образованных известковыми туфами.

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин

Фото: Виктор Льготин