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07 июня,
2021
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Иранец Маджид Ахмади прочитал стихи Пушкина в центре Томска

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Иранец Маджид Ахмади, сейчас гражданин России, проживающий в Томске, в день рождения Александра Пушкина прочитал стихотворение «Признание» возле памятника поэту. 

День рождения великого поэта мировой литературы! 222! Поэт, который может быть понят, любим и родным всеми гражданами мира всех времен! Счастлив, что знаю русский язык достаточно, чтобы хоть что-то прочувствовать в его строчках! Прочитал самые любимые строчки Пушкина у него! Русская литература вечна, " #Пушкин вечен, ибо он всечеловечен" ( #Достоевский, ряд статей о русской литературе). Настоящая мощь не в болезненной #теория_заговора, не в бомбах и не в космосе, а в литературе, культуре, языке и всечеловечности! #литература #русская_литература #культура #русский_язык #всечеловечность

Опубликовано Majid Ahmadi Суббота, 5 июня 2021 г.

«День рождения великого поэта мировой литературы! 222! Поэт, который может быть понят, любим и родным всем гражданам мира всех времен! Счастлив, что знаю русский язык достаточно, чтобы хоть что-то прочувствовать в его строчках! Прочитал самые любимые строчки Пушкина у него! Русская литература вечна, «Пушкин вечен, ибо он всечеловечен». Настоящая мощь не в болезненной теории заговора, не в бомбах и не в космосе, а в литературе, культуре, языке и всечеловечности!» — написал Маджид у себя на страничке в Facebook.

Маджид Ахмади – уроженец Ирана, приехал в Томск для подготовки диссертации в Томском политехническом университете. В 2016 году он впервые перевел на персидский язык книгу Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». В 2019 году в Иране вышла книга Алексиевич «Время сэконд хенд» в переводе Маджида Ахмади. 


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