Иранец Маджид Ахмади прочитал стихи Пушкина в центре Томска

Иранец Маджид Ахмади, сейчас гражданин России, проживающий в Томске, в день рождения Александра Пушкина прочитал стихотворение «Признание» возле памятника поэту.
«День рождения великого поэта мировой литературы! 222! Поэт, который может быть понят, любим и родным всем гражданам мира всех времен! Счастлив, что знаю русский язык достаточно, чтобы хоть что-то прочувствовать в его строчках! Прочитал самые любимые строчки Пушкина у него! Русская литература вечна, «Пушкин вечен, ибо он всечеловечен». Настоящая мощь не в болезненной теории заговора, не в бомбах и не в космосе, а в литературе, культуре, языке и всечеловечности!» — написал Маджид у себя на страничке в Facebook.
Маджид Ахмади – уроженец Ирана, приехал в Томск для подготовки диссертации в Томском политехническом университете. В 2016 году он впервые перевел на персидский язык книгу Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». В 2019 году в Иране вышла книга Алексиевич «Время сэконд хенд» в переводе Маджида Ахмади.
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