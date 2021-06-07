Иранец Маджид Ахмади прочитал стихи Пушкина в центре Томска

День рождения великого поэта мировой литературы! 222! Поэт, который может быть понят, любим и родным всеми гражданами мира всех времен! Счастлив, что знаю русский язык достаточно, чтобы хоть что-то прочувствовать в его строчках! Прочитал самые любимые строчки Пушкина у него! Русская литература вечна, " #Пушкин вечен, ибо он всечеловечен" ( #Достоевский, ряд статей о русской литературе). Настоящая мощь не в болезненной #теория_заговора, не в бомбах и не в космосе, а в литературе, культуре, языке и всечеловечности! #литература #русская_литература #культура #русский_язык #всечеловечность

«День рождения великого поэта мировой литературы! 222! Поэт, который может быть понят, любим и родным всем гражданам мира всех времен! Счастлив, что знаю русский язык достаточно, чтобы хоть что-то прочувствовать в его строчках! Прочитал самые любимые строчки Пушкина у него! Русская литература вечна, «Пушкин вечен, ибо он всечеловечен». Настоящая мощь не в болезненной теории заговора, не в бомбах и не в космосе, а в литературе, культуре, языке и всечеловечности!» — написал Маджид у себя на страничке в Facebook.