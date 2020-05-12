«Иду и плачу»: как спилили деревья на Усова

Мультимедиа

Массовая рубка деревьев началась на улице Усова в Томске. Местные жители пожаловались на благоустройство пешеходной зоны напротив Международного центра культуры ТПУ.

Фото: Елена Сурнина

«Иду и плачу. Неужели эту красоту спиливают, — рассказала ТВ2 местная жительница Елена Сурнина. — Я каждый день хожу по этой дорожке на работу. Спилят деревья, посадят новые цветы и кустарники в рамках проекта по благоустройству. Но потребуется время, чтобы они стали такими, какие есть сейчас. Мне не мешает тополиный пух. Меня никто не спрашивал, нравится ли мне благоустройство или нет».

Фото: Елена Сурнина

Вырубка пройдет в рамках благоустройства, проект которого разработала «Живая лаборатория». Авторы проекта говорят, что волноваться не нужно: взамен срубленных деревьев посадят другие, их разнообразие увеличится, а природа «станет доступнее человеческому глазу». У экологов проект вызывает определенные опасения.

Проект предполагает сохранение 116 деревьев, снос 331 дерева и посадку 275 деревьев и 550 кустарников.

Ранее члены ландшафтной комиссии оценили состояние тополей, которые растут на Усова. По словам специалистов, наросты, грибы на стволах деревьях говорят о том, что дерево болеет, мох свидетельствует о том, что состояние древесины внутри с большими дефектами, а жизненный цикл дерева подходит к концу.

Авторы проекта предлагают у МКЦ высадить кустарники и сделать своеобразную «цветовую» бомбу из серебристой ивы и черемухи Колората с листвой пурпурного цвета. От газонов предлагается отказаться. Взамен появится «парк ветра» — ряд площадок с высаженными злаковыми культурами, которые, как отмечают участники «Живой лаборатории», требуют меньше ухода и внесут цветовые желтые пятна.