«Иду и плачу»: как спилили деревья на Усова
Массовая рубка деревьев началась на улице Усова в Томске. Местные жители пожаловались на благоустройство пешеходной зоны напротив Международного центра культуры ТПУ.
«Иду и плачу. Неужели эту красоту спиливают, — рассказала ТВ2 местная жительница Елена Сурнина. — Я каждый день хожу по этой дорожке на работу. Спилят деревья, посадят новые цветы и кустарники в рамках проекта по благоустройству. Но потребуется время, чтобы они стали такими, какие есть сейчас. Мне не мешает тополиный пух. Меня никто не спрашивал, нравится ли мне благоустройство или нет».
Вырубка пройдет в рамках благоустройства, проект которого разработала «Живая лаборатория». Авторы проекта говорят, что волноваться не нужно: взамен срубленных деревьев посадят другие, их разнообразие увеличится, а природа «станет доступнее человеческому глазу». У экологов проект вызывает определенные опасения.
Проект предполагает сохранение 116 деревьев, снос 331 дерева и посадку 275 деревьев и 550 кустарников.
Ранее члены ландшафтной комиссии оценили состояние тополей, которые растут на Усова. По словам специалистов, наросты, грибы на стволах деревьях говорят о том, что дерево болеет, мох свидетельствует о том, что состояние древесины внутри с большими дефектами, а жизненный цикл дерева подходит к концу.
Авторы проекта предлагают у МКЦ высадить кустарники и сделать своеобразную «цветовую» бомбу из серебристой ивы и черемухи Колората с листвой пурпурного цвета. От газонов предлагается отказаться. Взамен появится «парк ветра» — ряд площадок с высаженными злаковыми культурами, которые, как отмечают участники «Живой лаборатории», требуют меньше ухода и внесут цветовые желтые пятна.
В 2019 году в мэрии подвели итоги голосования по формированию городской среды. В голосовании поучаствовали 74 тысячи томичей, которые определили восемь мест, где в 2020 году проведут благоустройство. В этот список и вошла пешеходная зона на Усова.
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