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«Хрустальный Томск»: фоторепортаж с открытия фестиваля ледовых скульптур

ТВ2 Полина Диденко

Сегодня открылся фестиваль ледяных скульптур «Хрустальный Томск».  Мастера вырезали из небольшого ледяного блока героев советских мультфильмов. Ближе к вечеру на площади Ново-Соборной торжественно зажгли главную городскую елку, засверкала вся городская иллюминация. 

32 мастера из разных уголков России в течение недели будут вырезать изо льда скульптуры по своим эскизам, посвященным народному искусству. Работы участников будут украшать площадь Ново-Соборную и радовать томичей до самой весны.

Напомним, фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск» занял 1 место в номинации «Культура. Шоу и парады» Национальной премии «События России» по итогам 2020 года.

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