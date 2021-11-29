Ханука 2021. Как прошло празднование в Томске

Ханука – или Праздник свечей — один из важных праздников у евреев. Дата этого праздника каждый год уникальна, в 2021-м Хануку отметят с 28 ноября по 6 декабря.

Праздник посвящен чуду, произошедшему при освящении Второго иудейского Храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника (меноры), по легенде, было осквернено врагами. Евреи нашли лишь один кувшин «чистого» оливкового масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры – именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.

Поэтому одной из традиций праздника считается то, что все восемь дней евреи в специальном подсвечнике жгут свечи. 28 ноября зажигается первая свеча, находящаяся в центре специального светильника. Затем с каждым следующим днем по одной свече зажигается и ставится слева направо и так до тех пор пока не будут стоять все свечи. Всю неделю праздника подсвечник должен стоять на подоконнике и сообщать своим светом, что в этом доме знают о том, что когда-то давно произошло чудо.

Показываем, как отпраздновали первый день Хануки в Томской еврейской общине. В частности, в Томске, по словам главного раввина области Леви Каминецкого, зажгли единственную в мире ледяную менору — светильник на семь свечей.