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03 июля,
2020
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Град с яйцо и затопленные улицы: в Томске прошел ливень

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Обещанная синоптиками гроза грянула в Томске. 30-градусная жара сменилась сильным проливным дождем и даже градом.

Град с яйцо и затопленные улицы: в Томске прошел ливень
Град с яйцо и затопленные улицы: в Томске прошел ливень
Град с яйцо и затопленные улицы: в Томске прошел ливень

Ливневки на ряде улиц города вновь не справились. Томские улицы оказались затопленными.

На Степановке ветер был такой сильный, что снес кран.

Град с яйцо и затопленные улицы: в Томске прошел ливень
Град с яйцо и затопленные улицы: в Томске прошел ливень
Град с яйцо и затопленные улицы: в Томске прошел ливень
Град с яйцо и затопленные улицы: в Томске прошел ливень
Град с яйцо и затопленные улицы: в Томске прошел ливень
Град с яйцо и затопленные улицы: в Томске прошел ливень
Град с яйцо и затопленные улицы: в Томске прошел ливень

Но больше всего томичей поразил град, прошедший сегодня.

По информации городской «Оперативно-дежурной службы», к настоящему часу диспетчеры приняли от томичей 8 сообщений о падении или повреждении деревьев, 4 случаях подтопления подвалов, 3 случаях подтопления с кровли и одном отключении электроснабжения. Сейчас городские службы, в том числе, управляющие компании, приступили к восстановительным работам. 

«ТомскСАХ» сегодня в ночь вывел для работы более 30 единиц спецтехники. Это подметально-вакуумные машины, самосвалы, тракторы и пр. Увеличено число специалистов, работающих в трех бригадах ручными бензопилами. Сейчас они объезжают улицы на самосвалах, освобождая проезжую часть и тротуары от упавших деревьев и крупных веток. 

Специалисты компании «Горсети» сейчас работают в мкр. Степановка, на участках ул. Котовского, Красноармейской, Войлочная заимка, Московский тракт и др. 

Дежурная смена «Оперативно-дежурной службы Томска» следит за ситуацией.

Администрация города напоминает томичам о необходимости соблюдения мер личной безопасности в условиях неблагоприятной погоды. Необходимо быть внимательными при движении по улично-дорожной сети, при пересечении проезжей части, и соблюдать осторожность возле дорожных знаков, световых опор и рекламных конструкций.


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