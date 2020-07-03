Град с яйцо и затопленные улицы: в Томске прошел ливень

По информации городской «Оперативно-дежурной службы», к настоящему часу диспетчеры приняли от томичей 8 сообщений о падении или повреждении деревьев, 4 случаях подтопления подвалов, 3 случаях подтопления с кровли и одном отключении электроснабжения. Сейчас городские службы, в том числе, управляющие компании, приступили к восстановительным работам.



«ТомскСАХ» сегодня в ночь вывел для работы более 30 единиц спецтехники. Это подметально-вакуумные машины, самосвалы, тракторы и пр. Увеличено число специалистов, работающих в трех бригадах ручными бензопилами. Сейчас они объезжают улицы на самосвалах, освобождая проезжую часть и тротуары от упавших деревьев и крупных веток.



Специалисты компании «Горсети» сейчас работают в мкр. Степановка, на участках ул. Котовского, Красноармейской, Войлочная заимка, Московский тракт и др.



Дежурная смена «Оперативно-дежурной службы Томска» следит за ситуацией.



Администрация города напоминает томичам о необходимости соблюдения мер личной безопасности в условиях неблагоприятной погоды. Необходимо быть внимательными при движении по улично-дорожной сети, при пересечении проезжей части, и соблюдать осторожность возле дорожных знаков, световых опор и рекламных конструкций.



