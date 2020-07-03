Град с яйцо и затопленные улицы: в Томске прошел ливень
Обещанная синоптиками гроза грянула в Томске. 30-градусная жара сменилась сильным проливным дождем и даже градом.
Ливневки на ряде улиц города вновь не справились. Томские улицы оказались затопленными.
На Степановке ветер был такой сильный, что снес кран.
Но больше всего томичей поразил град, прошедший сегодня.
По информации городской «Оперативно-дежурной службы», к настоящему часу диспетчеры приняли от томичей 8 сообщений о падении или повреждении деревьев, 4 случаях подтопления подвалов, 3 случаях подтопления с кровли и одном отключении электроснабжения. Сейчас городские службы, в том числе, управляющие компании, приступили к восстановительным работам.
«ТомскСАХ» сегодня в ночь вывел для работы более 30 единиц спецтехники. Это подметально-вакуумные машины, самосвалы, тракторы и пр. Увеличено число специалистов, работающих в трех бригадах ручными бензопилами. Сейчас они объезжают улицы на самосвалах, освобождая проезжую часть и тротуары от упавших деревьев и крупных веток.
Специалисты компании «Горсети» сейчас работают в мкр. Степановка, на участках ул. Котовского, Красноармейской, Войлочная заимка, Московский тракт и др.
Дежурная смена «Оперативно-дежурной службы Томска» следит за ситуацией.
Администрация города напоминает томичам о необходимости соблюдения мер личной безопасности в условиях неблагоприятной погоды. Необходимо быть внимательными при движении по улично-дорожной сети, при пересечении проезжей части, и соблюдать осторожность возле дорожных знаков, световых опор и рекламных конструкций.
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