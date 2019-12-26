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26 декабря,
2019
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Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
1 час назад

Пастор звонит в колокол, в церкви св. Марии начинается рождественская служба. 25 декабря лютеране в Томске встречают Рождество с немецкими песнями, органной музыкой и глюхвайном (глинтвейном).

Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество

Марии Функ больше восьмидесяти лет, по национальности она немка. Мария самая старшая в лютеранской общине. Она была сослана в Сибирь из республики немцев Поволжья еще ребенком.

Мария Функ
Мария Функ

Я отмечаю Рождество только в церкви, — говорит Мария. — Иногда собираемся семьей за общим столом, только когда все придут с работы. Я последняя, кто говорит в семье на немецком. Знаю что-то на диалекте. 

Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество

В семье не поддерживались традиции отмечать Рождество. Папа был немец, а мама латышка. Я встречаю Рождество только в общине и в Российско-немецком доме. Когда я пришла в общину, многие говорили на немецком, но я плохо знала язык. Учила немецкий на курсах, — рассказывает Людмила Кудан. 

На службе присутствуют студенты из Индонезии. Их всего шесть человек, и все они учатся в разных университетах, но собираются вместе на службе в кирхе. 

Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество

Альфа Эдисон приехал в Томск девять лет назад из Индонезии. Сейчас он изучает нанотехнологии в аспирантуре Томского политехнического университета.  

Альфа Эдисон
Альфа Эдисон

Здесь отмечают Рождество не как в моей стране, — говорит Альфа Эдисон. — 25 декабря на службу в церковь собирается много людей, потому что это выходной день. У нас обычно на праздник пекут большой торт и раздают его соседям. А в Томске все работают, у студентов начинается сессия. Очень сложно подстроиться. 

Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество
Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество
Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество
Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество

Звучит орган. Служба заканчивается. Прихожане традиционно поют рождественские песни на немецком.

Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество

В лютеранской общине Томска порядка 50 человек, включая детей. Дети посещают воскресную школу при кирхе. 

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии
Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество
Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество

В Российско-немецком доме устроили праздник для немцев и всех, кто изучает немецкий язык. В доме пахнет корицей с апельсинами. Для всех гостей приготовили глюхвайн (глинтвейн). Рождество в немецком доме отмечали несколько дней. На языковые курсы и кружки ходят больше 350 взрослых и детей. 

Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество
Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество

Каждый год осенью Российско-немецкий дом набирает слушателей на бесплатные курсы по немецкому языку. Подробнее о занятиях и кружках можно узнать здесь.

Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество
Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество
Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество
Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество
Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество
Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество
Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество
Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество
Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество
Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество

По переписи населения 2010 года, в Томской области проживает около 9 тысяч немцев.

Российско-немецкий дом (ул. Красноармейская, 71)
Российско-немецкий дом (ул. Красноармейская, 71)

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