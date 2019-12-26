Frohe Weihnachten: как в Томске встретили Рождество

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Пастор звонит в колокол, в церкви св. Марии начинается рождественская служба. 25 декабря лютеране в Томске встречают Рождество с немецкими песнями, органной музыкой и глюхвайном (глинтвейном).

Марии Функ больше восьмидесяти лет, по национальности она немка. Мария самая старшая в лютеранской общине. Она была сослана в Сибирь из республики немцев Поволжья еще ребенком.

Я отмечаю Рождество только в церкви, — говорит Мария. — Иногда собираемся семьей за общим столом, только когда все придут с работы. Я последняя, кто говорит в семье на немецком. Знаю что-то на диалекте.

В семье не поддерживались традиции отмечать Рождество. Папа был немец, а мама латышка. Я встречаю Рождество только в общине и в Российско-немецком доме. Когда я пришла в общину, многие говорили на немецком, но я плохо знала язык. Учила немецкий на курсах, — рассказывает Людмила Кудан.

На службе присутствуют студенты из Индонезии. Их всего шесть человек, и все они учатся в разных университетах, но собираются вместе на службе в кирхе.

Альфа Эдисон приехал в Томск девять лет назад из Индонезии. Сейчас он изучает нанотехнологии в аспирантуре Томского политехнического университета.

Здесь отмечают Рождество не как в моей стране, — говорит Альфа Эдисон. — 25 декабря на службу в церковь собирается много людей, потому что это выходной день. У нас обычно на праздник пекут большой торт и раздают его соседям. А в Томске все работают, у студентов начинается сессия. Очень сложно подстроиться.

Звучит орган. Служба заканчивается. Прихожане традиционно поют рождественские песни на немецком.

В лютеранской общине Томска порядка 50 человек, включая детей. Дети посещают воскресную школу при кирхе.

В Российско-немецком доме устроили праздник для немцев и всех, кто изучает немецкий язык. В доме пахнет корицей с апельсинами. Для всех гостей приготовили глюхвайн (глинтвейн). Рождество в немецком доме отмечали несколько дней. На языковые курсы и кружки ходят больше 350 взрослых и детей.

Каждый год осенью Российско-немецкий дом набирает слушателей на бесплатные курсы по немецкому языку. Подробнее о занятиях и кружках можно узнать здесь.

По переписи населения 2010 года, в Томской области проживает около 9 тысяч немцев.