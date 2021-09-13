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Фотодень от проекта «Том Сойер Фест Томск». Как это было

ТВ2 Антон Харин

«Том Сойер Фест Томск» провел фотодень на одном из своих объектов по адресу Белинского, 17а.  Здесь волонтеры приводят в порядок деревянный дом, на восстановление которого не хватило денег в городском бюджете. Это один из тысячи домов, нуждающихся в ремонте.  Чтобы привлечь внимание томичей к проблеме восстановления деревянной архитектуры Томска организаторы проекта «Том Сойер Фест Томск» решили провести фотовыставки прямо во дворе ремонтируемого дома. Автор первой выставки - фотограф команды «Том Сойер Фест Томск» Виктория Хадкевич. Свою фотовыставку она посвятила своей бабушке Андреевой Галине Захаровне  — ветерану Великой отечественной войны и труженице тыла.




Бабушки нет со мной уже 3 недели и в суете, и работе я не позволяю и мысли о том, что это навсегда, - пишет Виктория на своей страничке в Инстаграм. - Возможно, меня однажды "накроет", но не сейчас. Ведь как никогда мне очень важно рассказать всем, у кого ещё есть бабушки и дедушки, рассказать о том, как они ждут нас. Рассказать о моей бабуленьке и о том, какую огромную часть моего сердца она занимает.

Я очень трепетно отношусь к старости во всех её проявлениях: человек, дом - не имеет значение. Там, где есть душа, там, где есть тепло - необходима любовь и забота нас с вами, чтобы наши старички не уходили от нас как можно дольше.

Кроме того, свои работы в рамках фотодня от «Том Сойер Фест Томск» представил фотограф, музыкант и писатель Александр Петров, которого многие томичи знают по фотоальбому «Атмосфера Томска».

Александр Петров
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