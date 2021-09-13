Фотодень от проекта «Том Сойер Фест Томск». Как это было

Бабушки нет со мной уже 3 недели и в суете, и работе я не позволяю и мысли о том, что это навсегда, - пишет Виктория на своей страничке в Инстаграм. - Возможно, меня однажды "накроет", но не сейчас. Ведь как никогда мне очень важно рассказать всем, у кого ещё есть бабушки и дедушки, рассказать о том, как они ждут нас. Рассказать о моей бабуленьке и о том, какую огромную часть моего сердца она занимает.



Я очень трепетно отношусь к старости во всех её проявлениях: человек, дом - не имеет значение. Там, где есть душа, там, где есть тепло - необходима любовь и забота нас с вами, чтобы наши старички не уходили от нас как можно дольше.