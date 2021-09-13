Фотодень от проекта «Том Сойер Фест Томск». Как это было

«Том Сойер Фест Томск» провел фотодень на одном из своих объектов по адресу Белинского, 17а. Здесь волонтеры приводят в порядок деревянный дом, на восстановление которого не хватило денег в городском бюджете. Это один из тысячи домов, нуждающихся в ремонте. Чтобы привлечь внимание томичей к проблеме восстановления деревянной архитектуры Томска организаторы проекта «Том Сойер Фест Томск» решили провести фотовыставки прямо во дворе ремонтируемого дома. Автор первой выставки - фотограф команды «Том Сойер Фест Томск» Виктория Хадкевич. Свою фотовыставку она посвятила своей бабушке Андреевой Галине Захаровне — ветерану Великой отечественной войны и труженице тыла.
Бабушки нет со мной уже 3 недели и в суете, и работе я не позволяю и мысли о том, что это навсегда, - пишет Виктория на своей страничке в Инстаграм. - Возможно, меня однажды "накроет", но не сейчас. Ведь как никогда мне очень важно рассказать всем, у кого ещё есть бабушки и дедушки, рассказать о том, как они ждут нас. Рассказать о моей бабуленьке и о том, какую огромную часть моего сердца она занимает.
Я очень трепетно отношусь к старости во всех её проявлениях: человек, дом - не имеет значение. Там, где есть душа, там, где есть тепло - необходима любовь и забота нас с вами, чтобы наши старички не уходили от нас как можно дольше.
Кроме того, свои работы в рамках фотодня от «Том Сойер Фест Томск» представил фотограф, музыкант и писатель Александр Петров, которого многие томичи знают по фотоальбому «Атмосфера Томска».