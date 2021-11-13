«В инстаграме я красивее». Лукизм, насилие, ненависть: онлайн-трансляция FemFest-2021

Добро пожаловать на 5-й фестиваль о гендерной грамотности, свободе выбора и достоинстве людей Moscow FemFest -2021. Трансляция фестиваля будет вестись онлайн. В течение двух дней — 13 и 14 ноября — участников ждут 18 часов дискуссий, дебатов и перформансов.

Расписание сессий 13 ноября (время московское):

Разговор про ключевые события и тренды, а также влияние пандемии и ее последствий

Марина Писклакова-Паркер , Член правления Центр АННА* Елена Мякотникова , представительница России в W20, корпоративный директор АСИ Алёна Попова , юрист, кандидат в депутаты Госдумы-2021, соавтор законопроекта о домашнем насилии Мария Сиренгела , заместитель министра демографической политики и семьи Греции Модерирует Ирина Изотова , организатор фестиваля

12.30-14.00 Гендерная повестка в России и мире. Итоги 2021 года

Ивана Норсич , заместитель главы Представительства ЕС в России Ирина Костерина , программный координатор Фонда им. Генриха Бёлля в России Ирина Изотова и Лола Тагаева , организаторы Moscow FemFest

14:00-14:30 Новые цифры: масштаб домашнего насилия согласно «Алгоритму Света»

Софья Русова, журналистка

Саша Граф, сотрудница Консорциума женских НПО

Светлана Жучкова, преподавательница программирования, веб-скрапинга и анализа данных в НИУ ВШЭ, создательница программы «Алгоритм Света»

Презентация проекта и результатов первого исследования

14:30-15:30 Как выйти из цикла насилия?

Зара Арутюнян, психологиня

Мари Давтян, адвокат, руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия

Светлана Анохина, журналист, главред интернет-портала Даптар, активист группы Марем

Дього Коста, экономист, гендерный эксперт, Португалия

Модерирует Лола Тагаева, организатор фестиваля

Рассмотрим, как разные виды насилия подпитывают друг друга, образуя цикл, из которого выйти непросто, но можно. Как?

15:30-16:30 Как мужчины могут помочь искоренению проблемы насилия в обществе?

Йенс ван Трихт, гендерный эксперт, основатель просветительского проекта для мужчин Emancipator, Нидерланды

Кирилл Мартынов, философ, редактор отдела политики "Новой Газеты"

Томас Агнемо, гендерный активист по трансформации маскулинности, Швеция

Евгений Лошак, продюсер и сооснователь "Ты не одна"

Модерирует Настя Красильникова, создательница телеграм-каналов «Вашу мать» и «Дочь разбойника»

Разговор с профеминистами про то, что могут сделать мужчины, чтобы общество стало безопаснее и здоровее