«В инстаграме я красивее». Лукизм, насилие, ненависть: онлайн-трансляция FemFest-2021

Добро пожаловать на 5-й фестиваль о гендерной грамотности, свободе выбора и достоинстве людей Moscow FemFest-2021. Трансляция фестиваля будет вестись онлайн. В течение двух дней — 13 и 14 ноября — участников ждут 18 часов дискуссий, дебатов и перформансов.
Расписание сессий 13 ноября (время московское):
12.00-12.15 Открытие фестиваля. ФемФесту 5 лет!
Ивана Норсич, заместитель главы Представительства ЕС в России
Ирина Костерина, программный координатор Фонда им. Генриха Бёлля в России
Ирина Изотова и Лола Тагаева, организаторы Moscow FemFest
12.15-12.30 Приветственное слово
Оксана Пушкина, телеведущая, государственный и общественный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва
12.30-14.00 Гендерная повестка в России и мире. Итоги 2021 года
Марина Писклакова-Паркер, Член правления Центр АННА*
Елена Мякотникова, представительница России в W20, корпоративный директор АСИ
Алёна Попова, юрист, кандидат в депутаты Госдумы-2021, соавтор законопроекта о домашнем насилии
Мария Сиренгела, заместитель министра демографической политики и семьи Греции
Модерирует Ирина Изотова, организатор фестиваля
Разговор про ключевые события и тренды, а также влияние пандемии и ее последствий
*По мнению Минюста Центр АННА выполняет роль иностранного агента
14:00-14:30 Новые цифры: масштаб домашнего насилия согласно «Алгоритму Света»
Софья Русова, журналистка
Саша Граф, сотрудница Консорциума женских НПО
Светлана Жучкова, преподавательница программирования, веб-скрапинга и анализа данных в НИУ ВШЭ, создательница программы «Алгоритм Света»
Презентация проекта и результатов первого исследования
14:30-15:30 Как выйти из цикла насилия?
Зара Арутюнян, психологиня
Мари Давтян, адвокат, руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия
Светлана Анохина, журналист, главред интернет-портала Даптар, активист группы Марем
Дього Коста, экономист, гендерный эксперт, Португалия
Модерирует Лола Тагаева, организатор фестиваля
Рассмотрим, как разные виды насилия подпитывают друг друга, образуя цикл, из которого выйти непросто, но можно. Как?
15:30-16:30 Как мужчины могут помочь искоренению проблемы насилия в обществе?
Йенс ван Трихт, гендерный эксперт, основатель просветительского проекта для мужчин Emancipator, Нидерланды
Кирилл Мартынов, философ, редактор отдела политики "Новой Газеты"
Томас Агнемо, гендерный активист по трансформации маскулинности, Швеция
Евгений Лошак, продюсер и сооснователь "Ты не одна"
Модерирует Настя Красильникова, создательница телеграм-каналов «Вашу мать» и «Дочь разбойника»
Разговор с профеминистами про то, что могут сделать мужчины, чтобы общество стало безопаснее и здоровее
16:30-17:00 Невероятные и невидимые женщины России
Евгения Волункова, журналистка, писательница
17:00-18:00 Мизогиния: как возникло женоненавистничество?
Татьяна Левина, исследовательница женщин в философии, канд.философских наук
Кьяра Конди, гендерный эксперт, основательница Led by her, Франция
Ольга Шнырова, кандидат исторических наук, директор Ивановского центра гендерных исследований*
Саша Бабкина, директор социальных проектов VK, руководитель сервиса Добро Mail.ru
Оксана Пушкина, государственный и общественный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва
Модерирует Ирина Изотова, организатор фестиваля
И почему? Обсудим гипотезы появления мизогинии и подумаем, как ее искоренить
*По мнению Минюста Ивановский центр гендерных исследований выполняет функции иностранного агента
18:00-18:30 «Что делать, если ты не такая, как надо?». Стендап
Залина Маршенкулова, журналистка
18:30-19:30 Гендер в архитектуре и городском планировании
Ева Кайл, гендерный эксперт, градостроительница Вены, Австрия
Милота Сидорова, урбанистка, междисциплинарная исследовательница, Словакия
Анастасия Красильникова, феминистская исследовательница, соосновательница FEM TALKS
Модерирует Анна Гилёва, создательница образовательных проектов в области медиа, коммуникаций и современной культуры, соосновательница PechaKucha Night Moscow
Разговор про то, как сделать городское пространство удобным для всех, и почему сейчас это не так.
19:30-19:45 «Да, в инстаграме я красивее». Стендап
Сююмбике Давлет-Кильдеева, digital-директор Музея Москвы
20:00-21:00 Современный лукизм: старые проблемы, новые технологии
Сара Мелотти, fashion-фотограф, создательница документальных фильмов, Италия
Наталья Севец-Ермолина, фитнес-тренер, основательница проекта "100 кг красоты" в Петрозаводске
Наталья Фомичева, кандидат психологических наук, руководитель АНО «Центр прикладных исследований «Русское общество психосоматики»
Дмитрий Шилье, психолог, эксперт в сфере бьюти-индустрии
Модерирует Анна Зуева, журналистка, авторка YouTube-канала Zueva
Поговорим про культуру кажимости, индустрию стандартов красоты и как остаться настоящими и сохранить здоровую психику в эпоху фильтров и соцсетей.
21:00-21:20 «Зверь». Музыкальный перформанс
Светка Степанова, певица, фем-активистка